Ukraine muốn ngừng bắn dọc chiến tuyến, Mỹ nêu con đường khả thi duy nhất

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhii Kyslytsia ngày 4/11 tuyên bố cuộc xung đột Nga - Ukraine phải được chấm dứt bằng một lệnh ngừng bắn ở giới tuyến hiện tại.

"Tôi nghĩ rằng lập trường của Tổng thống Trump và Ukraine đều giống nhau. Xung đột nên chấm dứt bằng một lệnh ngừng bắn ở giới tuyến hiện tại và sau đó mọi cuộc đàm phán nên được thực hiện ở giới tuyến hiện tại", ông Kyslytsia nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc thảo luận về các vấn đề lãnh thổ nên được giao cho lãnh đạo Ukraine và Nga.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, nước này đã có những nhượng bộ đáng kể đối với Nga, nên không có lý do gì để mong đợi những nhượng bộ mới.

"Chúng tôi đã đưa ra nhiều nhượng bộ, nên tôi nghĩ rằng chính phủ Ukraine không cần phải làm hài lòng chính phủ Nga", ông Kyslytsia nhấn mạnh.

Cùng ngày, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột Ukraine.

"Tôi đã truyền đạt rằng cuộc chiến vô nghĩa này phải chấm dứt, và hòa bình - do Tổng thống Donald Trump dẫn dắt - là con đường khả thi duy nhất phía trước", ông Whitaker viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ quan điểm rằng xung đột ở Ukraine có thể sớm được giải quyết.

Khi được một phóng viên CBS News hỏi liệu ông có tin rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc “trong vòng vài tháng” hay không, ông Trump đã phản hồi: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được".

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Mở rộng EU ngày 4/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần sự hỗ trợ của Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.

"Mỹ cần cởi mở với các cơ hội về vũ khí tầm xa. Điều đó rất quan trọng. Chúng là một yếu tố răn đe. Chúng tôi cần vũ khí tầm xa để sử dụng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý rằng các lệnh trừng phạt mới mà Tổng thống Trump áp đặt đối với Nga là rất quan trọng, nhưng đây không nên là bước đi cuối cùng.

"Chúng ta cần các lệnh trừng phạt thứ cấp, chúng ta cần các lệnh trừng phạt khí đốt mạnh mẽ hơn sau đó", nhà lãnh đạo Ukraine giải thích.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các bên ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Tổng thống Trump đề xuất vùng Donbass ở miền Đông Ukraine nên được “cắt ra”, với Nga kiểm soát phần lớn diện tích khu vực này, để chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Trump, Ukraine và Nga “có thể đàm phán về sau”, nhưng hai nước nên "dừng lại ở chiến tuyến hiện nay".

Bình luận về đề xuất của ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky cho rằng đây là “sự thỏa hiệp tốt”, nhưng ông không chắc rằng Tổng thống Nga sẽ ủng hộ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Nga không thay đổi sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ về việc Nga và Ukraine cần đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại để bắt đầu đàm phán.

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ việc đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến, đồng thời Moscow được cho là yêu cầu Ukraine nhượng lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở vùng Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần tuyên bố Ukraine phải rút khỏi toàn bộ khu vực Donbass trước khi hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Theo bản đồ nguồn mở và các nhà phân tích độc lập, quân đội Nga hiện kiểm soát phần lớn Donbass, bao gồm toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 75% tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, Moscow đã gặp khó khăn trong việc giành lại "vành đai pháo đài" Donetsk.

Nga đã tuyên bố sáp nhập vùng Donetsk và Lugansk vào năm 2022, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Khu vực miền Đông Ukraine này được cho là đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Nga.