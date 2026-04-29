Ukraine mở rộng tầm tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 29/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cơ quan an ninh Ukraine đã báo cáo về một cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, gọi đây là "một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí của Ukraine để hạn chế tiềm năng chiến tranh của Nga”.

Tổng thống Zelensky cũng đăng tải đoạn video mà ông cho là một cuộc tấn công vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.500km.

"Khoảng cách là hơn 1.500km. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn này", ông cho biết thêm, nhưng không nói rõ mục tiêu nào đã bị tấn công.

"Điều quan trọng là mỗi cuộc tấn công đều làm giảm năng lực của ngành công nghiệp quân sự, hậu cần và xuất khẩu dầu mỏ của Nga", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Sau đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu của Nga gần thành phố Perm vào đêm qua, cách Ukraine khoảng 1.500km.

Trước đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm 28/4 đã gây ra vụ cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu của Nga ở cảng Tuapse trên Biển Đen. Đây là vụ tấn công thứ ba vào nhà máy lọc dầu này trong vòng chưa đầy 2 tuần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc tấn công này là bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự trong lãnh thổ Nga đang gia tăng.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết kể từ năm 2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự, Ukraine đã tăng tầm bắn các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga lên 170%.

Ukraine đã tích trữ một lượng lớn vũ khí tầm xa sản xuất trong nước kể từ năm 2022.

Vào tháng 2, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ukhta ở vùng Komi của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.750km.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, nhằm mục đích phá hủy các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cảng biển, làm tê liệt nguồn tài trợ lớn nhất của Moscow cho cuộc xung đột ở Ukraine khi giá dầu toàn cầu tăng cao do cuộc xung đột ở Iran.

Ukraine tin rằng các nhà máy năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp vì chúng giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Nga đã tập kích quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine.

Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kiev, khiến hàng nghìn người dân sống trong cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài, khi Moscow tìm cách vô hiệu hóa năng lực sản xuất vũ khí của Kiev để kiềm chế các cuộc tấn công sâu vào các mục tiêu dân sự của Nga.