Ukraine tham vọng tung đội quân 50.000 robot bù đắp "cơn khát" binh sĩ

Một UGV của Ukraine (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị mở rộng quy mô lớn việc sản xuất và triển khai các hệ thống robot mặt đất, đặt mục tiêu ít nhất 50.000 đơn vị cho quân đội Ukraine trong năm nay.

Phát biểu sau cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu, ông Zelensky mô tả các hệ thống không người lái mặt đất (UGV) là “bước tiến lớn tiếp theo” trong chiến sự, sau việc sử dụng rộng rãi UAV.

“Hiện nay không thể tưởng tượng phòng thủ mà thiếu UAV và điều tương tự cũng áp dụng với các hệ thống robot mặt đất”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh chúng đóng vai trò quan trọng trong hậu cần, sơ tán binh sĩ bị thương và tác chiến.

UGV là các hệ thống điều khiển từ xa, thường được thiết kế để thay thế binh sĩ trong những nhiệm vụ nguy hiểm như tiếp tế tiền tuyến, rà phá mìn hoặc giữ các vị trí phòng thủ kiên cố.

Chúng thường là các phương tiện bánh xích hoặc bánh lốp, có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, và có thể được dùng để vận chuyển hàng hóa, đạn dược, binh sĩ bị thương, hoặc trong một số trường hợp là mang theo vũ khí điều khiển từ xa.

Ông Zelensky cho biết Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã được giao nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu này, nhấn mạnh rằng các hệ thống như vậy “là để bảo vệ sinh mạng”. Ông lưu ý rằng các hợp đồng cho hệ thống robot mặt đất năm nay đã vượt hơn gấp 2 so với năm ngoái, nhưng cho rằng sản lượng vẫn phải tiếp tục tăng.

Sự phát triển của UGV đến trong bối cảnh Ukraine đối mặt với những thách thức về việc tuyển quân, dẫn tới mất đi ưu thế trước lực lượng Nga trong thời gian qua.

Bên cạnh các công nghệ chiến trường, ông Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa. Ông cho biết Kiev đang tích cực tìm kiếm các hệ thống chống tên lửa đạn đạo và các giải pháp thay thế, đồng thời cảnh báo rằng những diễn biến toàn cầu, bao gồm xung đột liên quan đến Iran, đang làm phức tạp nguồn cung tên lửa đánh chặn.

Ông cũng đề cập đến các đóng góp gần đây từ các nước châu Âu cho các chương trình quốc phòng, với hỗ trợ bổ sung dự kiến trong tháng 5, đồng thời cho biết Ukraine đang hướng tới các giải pháp dài hạn, bao gồm phát triển năng lực chống tên lửa đạn đạo của riêng mình với sự hợp tác của các đối tác tin cậy.

Tổng thống nhấn mạnh tiến triển rộng hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, chỉ ra việc sản xuất hàng triệu UAV, các hệ thống tấn công tầm xa, pháo và đạn dược sản xuất trong nước, những năng lực trước chiến sự chưa từng tồn tại ở quy mô lớn.

“Chúng tôi đang sản xuất với quy mô cần thiết, và chúng đang tạo ra tác động thực sự trên chiến trường”, ông nói.

Ông Zelensky cho biết mục tiêu dài hạn của Ukraine là xây dựng đầy đủ các hệ thống vũ khí chủ chốt, đồng thời mở rộng các chương trình sản xuất chung với đối tác quốc tế. Ông nói thêm rằng các thỏa thuận gần đây tại Trung Đông, vùng Vịnh, Kavkaz và Liên minh châu Âu đã mang lại hỗ trợ tài chính, nguồn cung nhiên liệu và hợp tác năng lượng.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Ukraine phòng thủ không chỉ phục vụ lợi ích riêng mà còn đóng góp cho sự ổn định toàn cầu. Ông kêu gọi cả Mỹ và các quốc gia châu Âu đảm bảo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, bao gồm bảo đảm an ninh, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, triển vọng gia nhập EU và các nỗ lực tái thiết lâu dài.

“Chúng tôi đang làm việc vì một nền hòa bình công bằng", ông Zelensky nói.