Ukraine lên tiếng về vụ tấn công đường ống dẫn dầu Nga sang châu Âu

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 4/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "rất không hài lòng" khi các quốc gia Tây Âu vẫn mua dầu từ Nga.

"Trong số những quốc gia khác, có hai quốc gia, chúng tôi biết đó là Hungary và Slovakia", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu của Nga "làm giảm khả năng Hungary và Slovakia có được nguồn dầu tương ứng".

Tổng thống Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công của Kiev vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga cho Hungary và Slovakia là một hình thức "trừng phạt".

Vào tháng 8, Ukraine đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba, một tuyến đường ống quan trọng vận chuyển dầu thô của Nga và Kazakhstan đến Slovakia và Hungary. Cả hai quốc gia EU kể từ đó đã cáo buộc Kiev đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (Ảnh: FT).

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Theo Hungary, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các cuộc tấn công của Kiev vào đường ống Druzhba.

"Tôi rất tức giận về điều này. Hãy nói điều đó với Slovakia", ông Trump viết trong một bức thư gửi Thủ tướng Hungary Viktor Orban được các quan chức nước này chia sẻ vào tháng trước.

Cả Slovakia và Hungary đều yêu cầu Ủy ban châu Âu hành động để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống "không thể thiếu" đối với an ninh năng lượng của họ, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết vào tháng trước.

Ủy ban châu Âu sau đó cho biết đã liên lạc với Ukraine và yêu cầu tất cả các bên "đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng quan trọng".

Ngoại trưởng Szijjarto tuyên bố Hungary sẽ đẩy nhanh việc phát triển đường ống dẫn dầu chung với nước láng giềng Serbia. Ông nói thêm rằng nguồn cung cấp khí đốt cho Hungary thông qua Serbia và tuyến đường TurkStream đã tăng lên 21 triệu mét khối mỗi ngày.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc hôm 2/9 rằng, Slovakia sẽ "trả đũa rất mạnh mẽ" các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống Druzhba, đồng thời cho biết ông sẽ nêu vấn đề này trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky vào cuối tuần này.

Tổng thống Putin cho rằng cần có biện pháp đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu sang các nước châu Âu.

"Chúng tôi đã giữ thái độ kiềm chế trong một thời gian dài khi quân đội Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã bắt đầu đáp trả. Và giờ đây, có thể nói là, biện pháp đáp trả của chúng tôi rất nghiêm trọng", Tổng thống Nga nói với Thủ tướng Slovakia trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm 2/9.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Slovakia và Hungary có đòn bẩy riêng của họ, vì Ukraine cũng phụ thuộc vào việc nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng Đông Âu.

"Suy cho cùng, Ukraine nhận được một lượng lớn tài nguyên năng lượng thông qua các nước láng giềng ở Đông Âu. Hãy cắt nguồn cung cấp khí đốt ngược dòng, cắt nguồn cung cấp điện, và họ sẽ ngay lập tức hiểu rằng có một số giới hạn trong hành vi của họ khi vi phạm lợi ích của nước khác", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô qua khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.