Ukraine đứng trước cơ hội chấm dứt xung đột, hòa bình "không còn xa"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Paris năm 2019 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine sẽ tổ chức các cuộc gặp với các đối tác Mỹ và châu Âu trong những ngày tới để thảo luận về việc chấm dứt xung đột, trong đó một số cuộc gặp dự kiến ​​diễn ra tại Berlin.

Ông Zelensky nói rằng sẽ có một cuộc họp báo cáo tình hình từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và nhóm đàm phán Ukraine về các cuộc tiếp xúc đã diễn ra.

Ngoài ra, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov và các đại diện của ngành quốc phòng và an ninh Ukraine sẽ tập trung vào các đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các quan chức Ukraine tiếp tục thảo luận với Mỹ và châu Âu về việc tái thiết và phát triển Ukraine sau chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận ông sẽ gặp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới.

"Quan trọng nhất, tôi sẽ gặp các đặc phái viên của Tổng thống Trump, và cũng sẽ có các cuộc gặp với các đối tác châu Âu, với nhiều nhà lãnh đạo, liên quan đến nền tảng hòa bình - một thỏa thuận chính trị để chấm dứt chiến tranh”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Zelensky, “cơ hội lúc này là rất lớn, và có ý nghĩa đối với mọi thành phố, mọi cộng đồng dân cư Ukraine”.

“Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng hòa bình cho Ukraine là một nền hòa bình xứng đáng, và để đạt được sự đảm bảo, trên hết là đảm bảo rằng Nga sẽ không quay trở lại Ukraine để tiến hành thêm chiến dịch quân sự”, ông Zelensky tuyên bố.

Mỹ, Ukraine và châu Âu đang xem xét và hoàn thiện kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất trong gần một tháng qua. Kế hoạch này ban đầu được xem là có lợi cho Nga.

Các báo cáo gần đây cho thấy các bên đang thảo luận 3 văn kiện ​​​​quan trọng: một văn kiện khung, các đảm bảo an ninh và một văn kiện đặt nền tảng cho việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Trang tin Axios ngày 13/12 đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý dựa trên Điều 5 của Hiệp ước NATO.

Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định tất cả các quốc gia thành viên phải coi một cuộc tấn công vũ trang vào một đồng minh là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh và phải đáp trả tập thể, bao gồm cả bằng sức mạnh quân sự.

Tranh chấp lãnh thổ hiện vẫn là vấn đề khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình, khi Washington đề xuất Kiev nhượng lại vùng Donbass cho Moscow, điều mà Ukraine bác bỏ.

Báo Bild của Đức dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đang gây sức ép lên Tổng thống Zelensky về việc nhượng lại lãnh thổ cho Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Theo Bild, các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đang ở giai đoạn tiến triển nhất kể từ đầu xung đột. Ông Trump được cho là đang tìm kiếm một thỏa thuận giữa Moscow và Kiev trong tương lai gần, với thời hạn được cho là đến trước Giáng sinh.

Trước đó, Kiev đã bác bỏ việc công nhận vùng Donbass ở miền Đông Ukraine là một phần của Nga, dù Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. Tuy nhiên, ông Zelensky tuần này để ngỏ khả năng Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ.

Theo nguồn tin của Axios, Mỹ coi tuyên bố của Tổng thống Zelensky về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về một thỏa thuận hòa bình liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ là một bước tiến.

Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov khẳng định Donbass là lãnh thổ của Nga và Moscow sớm muộn cũng sẽ thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu vực ở Donbass, nơi Kiev đang kiểm soát.

Ông Ushakov nói thêm rằng ông Zelensky cho đến nay vẫn phản đối việc rút quân Ukraine khỏi khu vực, mặc dù đây là một trong những đề xuất hòa bình của Washington.

Theo Axios, Tổng thống Trump sẽ cử Đặc phái viên Steve Witkoff đến Berlin cuối tuần này để gặp Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, với mục tiêu Nhà Trắng đạt được thỏa thuận hòa bình Ukraine vào cuối năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico đầu tuần này, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Zelensky “sẽ phải nhanh chóng chấp nhận mọi việc”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: “Hòa bình không còn xa”

Trong một diễn biến khác, trở về sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan hôm 12/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận về một kế hoạch hòa bình giữa Ukraine và Nga với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Erdogan cho biết hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá "những nỗ lực hòa bình toàn diện" để chấm dứt xung đột Ukraine. Ông khẳng định hòa bình “không còn xa”.

“Sau cuộc gặp với ông Putin, chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội thảo luận về kế hoạch hòa bình với Tổng thống Mỹ Trump. Hòa bình không còn xa nữa, chúng tôi nhận thấy điều đó”, ông Erdogan nói với các phóng viên trên chuyến bay trở về từ Turkmenistan.

Ông Erdogan đã nói với ông Putin rằng một lệnh ngừng bắn có giới hạn trong cuộc chiến, tập trung vào các cơ sở năng lượng và cảng biển nói riêng, có thể mang lại lợi ích.

“Biển Đen không nên được coi là chiến trường. Tình hình như vậy chỉ gây tổn hại cho Nga và Ukraine. Mọi người đều cần an toàn hàng hải trên Biển Đen. Điều này phải được đảm bảo”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky tuần này tuyên bố Ukraine sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

Hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.