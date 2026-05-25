Ukraine dồn dập tập kích sâu lãnh thổ Nga, đánh thẳng mắt xích năng lượng

Đám cháy tại kho chứa dầu Vtorovo ngày 24/5 (Ảnh: Kyiv Post).

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga hôm 24/5, nhắm mục tiêu vào một trung tâm trung chuyển năng lượng quan trọng, trực tiếp cung cấp cho mạng lưới hậu cần hàng không và quân sự của vùng thủ đô Moscow.

Chiến dịch tập kích sâu này do các đơn vị máy bay không người lái chuyên nghiệp thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “Alpha” của SBU thực hiện. Mục tiêu nhắm tới là trạm sản xuất và phân phối “Vtorovo”, nằm ở vùng Vladimir, cách Moscow khoảng 200km về phía đông.

Theo các nguồn tin an ninh, một loạt UAV của Ukraine đã dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử khu vực để tấn công trực tiếp nhiều mục tiêu tại cơ sở này, gây ra một vụ cháy lớn lan nhanh trên diện tích ước tính khoảng 800m2.

Trạm trung chuyển Vtorovo đóng vai trò là một trong những một mắt xích trọng yếu nhất trong mạng lưới đường ống dẫn dầu khí nội địa của Nga.

Trạm do công ty con Verkhnevolzhsknefteprodukt của Transneft vận hành, hoạt động như một cửa ngõ thu gom và phân phối chính cho các sản phẩm dầu mỏ tinh chế - chủ yếu là nhiên liệu diesel chất lượng cao - có nguồn gốc từ các nhà máy lọc dầu lớn trên khắp miền Trung của Nga.

Cơ sở này là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho mạng lưới kho chứa chiến lược rộng lớn bao quanh thủ đô Moscow. Đóng vai trò quan trọng đối với cơ sở hạ tầng của Nga, trung tâm Vtorovo cung cấp trực tiếp nhiên liệu cho các đường ống chuyên dụng đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hàng ngày cho 3 sân bay quốc tế chính của Moscow: Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo.

Các đánh giá tình báo của Ukraine cho thấy việc phá vỡ tuyến vận chuyển trung chuyển này sẽ làm phức tạp đáng kể mạng lưới phân phối nhiên liệu trực tiếp cho cả hàng không thương mại và các đơn vị vận tải quân sự hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Người đứng đầu SBU, ông Yevhenii Khmara, đã đưa ra tuyên bố chính thức sau chiến dịch, nhấn mạnh rằng các chiến dịch tầm xa của Ukraine tập trung chủ yếu vào việc làm suy yếu nền tảng công nghiệp của cỗ máy quân sự Nga.

Lãnh đạo SBU xác nhận chiến dịch này là một phần của chỉ thị có hệ thống, đang diễn ra từ phía Ukraine nhằm làm suy yếu dần tiềm lực kinh tế và công nghiệp quân sự của Nga.

Trong những tuần gần đây, Ukraine ngày càng triển khai nhiều máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến lọc dầu, hậu cần và sản xuất quốc phòng.

Ukraine tuần trước đã tiến hành cuộc tấn công có quy mô lớn nhất vào thủ đô Moscow của Nga trong hơn một năm qua. Các cơ sở dầu khí của Nga đã bị thiệt hại sau các cuộc tấn công dồn dập của lực lượng Kiev.

Để đáp trả các cuộc tấn công, Nga đã tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn vào các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Vào đêm 23/5, rạng sáng 24/5, Kiev cáo buộc Nga phóng gần 700 tên lửa và UAV, gây tổn thất nặng nề cho các khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine.