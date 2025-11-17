Ukraine chốt thỏa thuận “lịch sử” với Pháp, mua 100 tiêm kích Rafale

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay sau khi ký thỏa thuận tại căn cứ không quân Villacoublay gần Paris ngày 17/11 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một tuyên bố về ý định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng vào ngày 17/11. Theo đó, Ukraine đã ký một "đơn đặt hàng lịch sử" cho các máy bay chiến đấu Rafale tiên tiến.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết tuyên bố được ký kết trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Zelensky tới Pháp, liên quan đến "việc mua sắm thiết bị quốc phòng" của Ukraine. Nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.

Tổng thống Ukraine nói với kênh tin tức TF1-LCI rằng Ukraine đặt mục tiêu mua 100 máy bay chiến đấu Rafale do Dassault sản xuất, một máy bay đa năng thế hệ 4.5 được coi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của châu Âu.

"Đây sẽ là hệ thống phòng không mạnh nhất, một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới", ông Zelensky phát biểu.

Báo Le Monde dẫn nguồn từ Điện Elysee cho biết thỏa thuận quốc phòng có hiệu lực trong 10 năm, bao gồm các hợp đồng tiềm năng trong tương lai về việc mua máy bay chiến đấu Rafale và các vũ khí liên quan, cũng như các hệ thống phòng không SAMP/T, máy bay không người lái và hệ thống radar.

Máy bay chở Tổng thống Zelensky đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Villacoublay gần Paris vào sáng 17/11. Tổng thống Macron đã chào đón nhà lãnh đạo Ukraine trước lễ ký kết thỏa thuận.

Trong chuyến thăm căn cứ không quân, Tổng thống Zelensky đã kiểm tra các loại vũ khí tiên tiến của Pháp, bao gồm máy bay chiến đấu Rafale và hệ thống phòng không SAMP/T.

Tuần trước, văn phòng của Tổng thống Macron cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong "các lĩnh vực năng lượng, kinh tế và quốc phòng", cũng như tiến độ chuẩn bị các đảm bảo an ninh cho Ukraine theo khuôn khổ "Liên minh Thiện chí".

Pháp là đồng minh chủ chốt của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000, pháo, tên lửa tầm xa SCALP, cùng nhiều vũ khí khác.

Với mục tiêu xây dựng một lực lượng không quân hiện đại, Ukraine đã nhận các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan, đồng thời ký kết một thỏa thuận có khả năng mua máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất trong những năm tới.

Phát biểu trước chuyến thăm Pháp, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi một "thỏa thuận lịch sử với Pháp tại Paris nhằm tăng cường năng lực không quân và phòng không chiến đấu” của Ukraine.

Chuyến thăm Pháp là một phần trong chuyến công du của Tổng thống Zelensky tới các đồng minh châu Âu, nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho Kiev trong bối cảnh mùa đông sắp tới và Nga tăng cường các cuộc không kích vào lưới điện của Ukraine.

Tổng thống Ukraine đã đến thăm Hy Lạp vào ngày 16/11 và ký kết một thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển khí đốt mới, cùng các thỏa thuận khác về tài trợ nhập khẩu khí đốt.

Tổng thống Zelensky dự kiến ​​đến Tây Ban Nha vào ngày 18/11 để đàm phán về việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.