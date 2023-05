Ukraine cảnh báo Nga về thảm họa quân sự trước đợt phản công

Binh sĩ Ukraine vận chuyển vũ khí ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc phản công, khi nào và ở đâu bây giờ không quan trọng. Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ rất hoảng loạn; bạn sẽ thấy rất nhiều hoảng loạn. Cuộc chiến này sẽ diễn ra trên thực địa, không phải trên màn hình tivi hay internet", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov nói trong cuộc phỏng vấn với Independent hôm 7/5.

Ông Havrylov cho biết thương vong của Nga lên tới 200.000 người kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Tuần trước, Moscow đã bác bỏ đánh giá của Mỹ rằng 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 80.000 người bị thương trong 5 tháng qua.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố, việc bám trụ ở thành phố Bakhmut là chìa khóa để Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công, cho phép các lực lượng phòng vệ Ukraine nghiền nát các nguồn lực quân sự cốt lõi của Nga.

"Điều đó có nghĩa là họ chắc chắn sẽ kết thúc cuộc chiến trong thảm họa, dù sớm hay muộn. Bakhmut đã chứng minh, không chỉ với Ukraine mà còn với đối phương, rằng không có giải pháp quân sự nào cho Nga trong cuộc chiến này, thậm chí thảm họa quân sự đang chờ đợi Nga ở cuối cuộc chiến này và chúng ta sẽ sớm thấy điều đó", ông Havrylov cảnh báo.

"Chúng tôi đã cho thấy lòng dũng cảm của mình, rằng chúng tôi đáng tin cậy, nghiêm túc và sẵn sàng bảo vệ đất nước của mình bằng mọi cách", ông Havrylov nói, nhắc lại lời kêu gọi của Ukraine đối với các đồng minh phương Tây về việc cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến. Ông cho rằng không có cách nào khác để ngăn máy bay Nga phóng tên lửa từ sâu trong lãnh thổ Nga vào Ukraine.

"Chúng tôi cần thứ gì đó tinh vi hơn (so với hệ thống phòng không trên mặt đất), với khả năng tấn công tầm xa để bắn hạ máy bay Nga ở khoảng cách hơn 100km, để đảm bảo an toàn cho người dân của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi đề nghị các đối tác cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại như F-16 hoặc tương tự và chúng tôi nhấn mạnh rằng, các máy bay này cần được gửi cho chúng tôi càng sớm càng tốt để cứu mạng sống của dân thường", ông Havrylov nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin hôm 4/5 cảnh báo việc các nước phương Tây "bơm" vũ khí để giúp Ukraine phản công lại Nga chỉ khiến xung đột leo thang và hủy hoại mọi sáng kiến hòa đàm.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố Kiev sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này nhờ lợi thế và ưu thế về công nghệ. Ông Havrylov cũng tuyên bố Ukraine sẽ giành lại bán đảo Crimea.

"Không gì có thể ngăn cản chúng tôi giành lại khu vực này (Crimea) trong lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng làm điều đó. Nga phải chấp nhận điều đó như một phần tất yếu của cuộc chiến này", ông Havrylov nhấn mạnh.

Ông Havrylov cho biết tình hình có thể diễn biến rất nhanh trên thực địa sau khi Ukraine mở chiến dịch phản công.

"Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt. Tôi thực sự muốn năm 2023 là một năm của chiến thắng", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố.