Nga cảnh báo hậu quả với chiến dịch phản công của Ukraine

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập hồi tháng trước (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia ngày 4/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, các nước phương Tây đang "bơm" vũ khí để giúp Ukraine chuẩn bị phản công lại Nga. Ông cảnh báo, việc này chỉ khiến xung đột leo thang và hủy hoại mọi sáng kiến hòa đàm.

"Việc bơm vũ khí hiện đại của phương Tây cho Kiev một cách thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm, đồng thời ủng hộ ý tưởng phản công của họ sẽ chỉ dẫn đến đổ máu và leo thang xung đột hơn nữa. Chính quyền Kiev và các nhà tài trợ phương Tây cần nhận thức được những hậu quả không thể tránh khỏi do các kế hoạch của họ", ông Galuzin nói.

Cảnh báo được đưa ra không lâu sau khi ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công ở Bakhmut, miền Đông với "nhân lực và đạn dược không giới hạn". Ông Prigozhin lưu ý thêm, Wagner, lực lượng tiên phong trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát Bakhmut, đang phải đối mặt với khó khăn lớn do "tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng" và lực lượng này chỉ còn đủ đạn "dùng trong vài ngày".

Những tháng gần đây, giới chức ở Kiev và phương Tây nhiều lần đề cập đến kế hoạch phản công quy mô lớn của Ukraine. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng phản công, chỉ còn chờ lệnh từ cấp trên.

Hiện chưa rõ Ukraine sẽ phản công ở đâu, vào thời điểm nào. Ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào "Chúng tôi sát cánh với nước Nga", hôm nay cho hay quân đội Ukraine đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ để chuẩn bị phản công dọc tuyến Zaporizhia ở miền Nam.

"Hiện có vài chục nghìn binh sĩ Ukraine triển khai ở chiến tuyến Zaporizhia. Họ có đủ nhân lực để tiến hành một cuộc phản công", ông Rogov nói.

Trước đó, hôm 30/4, ông nói rằng Ukraine đã hoàn tất điều động lữ đoàn tấn công đường không số 46 cũng như lữ đoàn 116 và 118 đến vùng Zaporizhia cùng với 12.000 binh sĩ triển khai sẵn gần Gulyaipole và Orekhov. Theo ông Rogov, nếu phản công ở khu vực này, các đơn vị của Ukraine sẽ tránh giao tranh trong các thành phố do không đủ lực lượng, mà sẽ tìm cách tiến công đến biển Azov, phía đông thành phố Melitopol để cắt hành lang trên bộ dẫn đến bán đảo Crimea.

Ukraine đứng trước sức ép phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Họ cần phải chứng minh rằng vũ khí do phương Tây viện trợ đang được sử dụng hiệu quả và cuộc xung đột tiêu hao hiện nay sẽ không rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, chiến dịch phản công của Kiev vào thời điểm này chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức do tổn thất lực lượng sau hơn một năm xung đột và do Nga đã tăng cường đáng kể phòng thủ ở hầu hết các mặt trận.

"Đó là một chiến dịch mà chính Ukraine có thể phải hứng chịu tổn thất hoặc từ bỏ một số vùng lãnh thổ, như Bakhmut", Polina Beliakova, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế John Sloan Dickey, nhận định.