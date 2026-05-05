Ukraine báo động cạn kiệt vũ khí

Hiện trường một vụ tập kích (Ảnh: RBC).

Nga tiếp tục gây sức ép lên Ukraine bằng các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm. Không quân Ukraine đã giải thích lý do lực lượng Nga cần làm vậy và liệu chiến thuật của họ có thay đổi hay không, theo người phát ngôn Không quân Yurii Ihnat.

Theo ông Ihnat, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công kéo dài suốt cả ngày trong nhiều tuần qua. Những vụ tập kích tương tự đã được ghi nhận cách đây một tháng, một tuần và vài ngày trước.

Để làm điều này, phía Nga sử dụng, trong đó có UAV mồi nhử buộc hệ thống phòng không Ukraine phải liên tục phản ứng.

Mục đích của các hành động này là nhằm gây áp lực tổng hợp lên Kiev, khiến đối thủ suy kiệt phòng không, cả hệ thống mặt đất lẫn không quân. Ngoài ra, nó cũng gây áp lực lên binh sĩ, kíp vận hành của Ukraine, đồng thời buộc Kiev tiêu hao kho đạn dược phòng không dự trữ.

“Bất kỳ ai cũng cần nghỉ ngơi, đối phương hiểu điều này, vì vậy đôi khi các cuộc tấn công được triển khai theo cách đó, quy mô lớn, diễn ra suốt ngày đêm, nhằm bào mòn tinh thần, trang bị và dự trữ của chúng tôi. Ở đâu đó họ có thể tích lũy một lượng nhất định, rồi theo cách này lên kế hoạch cho các đòn đánh kéo dài 2-3 phút xuyên suốt cả ngày”, ông giải thích.

Theo ông Ihnat, các cuộc tấn công 24/7 không phải điều hoàn toàn mới. Nga đã từng áp dụng cách tiếp cận này và nó vẫn là một phần trong chiến lược tập kích bào mòn tổng thể.

Khi đối phương tấn công liên tục, áp lực gia tăng đồng thời trên nhiều phương diện: phòng không, kinh tế và nguồn lực chiến đấu của quân đội Ukraine đều bị ảnh hưởng.

Mặt khác, trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ngày 5/5, Moscow đã sử dụng một số lượng đáng kể tên lửa đạn đạo. Các đòn đánh được phóng từ nhiều hướng khác nhau, cho phép Nga phân tán lực lượng vũ khí, theo ông Ihnat.

Ông cho biết, lần này Nga đã sử dụng 11 tên lửa đạn đạo. Kết quả của cuộc tấn công là ghi nhận 8 vụ đánh trúng tại các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kharkiv và Poltava. Ukraine chỉ đánh chặn được 1 quả, trong khi 2 quả khác không tới được mục tiêu.

Ông Ihnat cho biết các đòn tấn công được phóng từ nhiều khu vực khác nhau của Nga, cụ thể là từ vùng Voronezh và Rostov, điều này giúp Nga phân tán các phương tiện tên lửa.

Ông cũng lưu ý rằng các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine là mục tiêu chính trong các cuộc tấn công của Nga.

Về đợt tấn công bằng UAV, đại diện Không quân Ukraine cho biết UAV Nga ngày càng được trang bị các kênh liên lạc và linh kiện hiện đại hóa, khiến công tác phòng không của Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Ông bổ sung rằng Nga thường xuyên sử dụng UAV gần tiền tuyến, điều này rút ngắn thời gian phản ứng và khiến việc đánh chặn khó khăn hơn, tuy nhiên hệ thống phòng không Ukraine vẫn đang mở rộng các biện pháp đối phó, bao gồm UAV đánh chặn và các công nghệ hiện đại khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phản ứng trước cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm của Nga, tuyên bố rằng Ukraine sẽ đáp trả một cách tương xứng.