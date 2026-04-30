Mỹ giải ngân khoản viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc đã giải ngân một gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine sau nhiều tháng trì hoãn và áp lực gia tăng từ các nhà lập pháp Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết ngày 29/4.

Phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Hegseth xác nhận nguồn tiền đã được “mở khóa” sau khi các vướng mắc hành chính được giải quyết.

“Khoản tiền đã được giải ngân kể từ ngày hôm qua”, ông Hegseth nói với các nghị sĩ, đánh dấu lần xác nhận chính thức đầu tiên rằng gói viện trợ đang được triển khai.

Gói 400 triệu USD này đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt trước đó nhưng bị “kẹt” tại Lầu Năm Góc trong nhiều tháng. Động thái này vấp phải ý kiến phản đối từ cả các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, những người cho rằng Bộ Quốc phòng có thể trì hoãn hỗ trợ quan trọng cho Kiev.

Nguồn tài trợ dự kiến sẽ được phân bổ thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), một cơ chế do Lầu Năm Góc điều hành, trực tiếp mua sắm vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ để chuyển giao cho Ukraine.

Quốc hội đã gia hạn USAI vào tháng 12 như một phần của dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 900 tỷ USD, phân bổ 400 triệu USD mỗi năm cho các năm tài khóa 2026 và 2027 nhằm duy trì hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Đạo luật này cũng tăng cường giám sát của Quốc hội đối với chính sách liên quan đến Ukraine, bao gồm các yêu cầu báo cáo mới nếu Lầu Năm Góc tìm cách hạn chế chia sẻ tình báo hoặc điều chỉnh việc triển khai quân tại châu Âu.