Các đơn vị xung kích của Nga đang đẩy mạnh tấn công ở vùng Donetsk (Ảnh: RIAN).

Các chiến binh tinh nhuệ Ukraine Scythian Griffin tinh nhuệ thiệt hại nặng

Đêm ngày 7/6, quân đội Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng tại các vùng Odessa, Kiev, Rivne và Zaporizhia đã bị tấn công.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã sử dụng bom không người lái FAB-500 tại các khu vực Dnipropetrovsk và Kherson. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công bằng bom FAB-500 đã phá hủy các vị trí triển khai và kiểm soát tạm thời cho máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Nhiều hình ảnh về vụ tấn công cũng được các trang Telegram theo dõi chiến sự công bố.

Cùng với đó, đơn vị điều khiển UAV tinh nhuệ "Scythian Griffins" thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF) đã trúng bom hàng không ở vùng Zaporizhia. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, dù các thông tin về thương vong không được công bố, nhưng địa điểm đóng quân tạm thời của "Scythian Griffins" gần như đã bị san phẳng.

Bản đồ chiến sự miền Đông Ukraine hiện tại (Ảnh: Rybar).

Nga phá hủy các kho vũ khí bí mật của Ukraine ở Odessa và Chornomorsk

Theo hãng tin RusVesna, các vụ nổ đã xảy ra đêm 7/6 tại các vùng Kiev và Rivne. Tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy ở Zaporizhia, nơi nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Những tiếng nổ lớn cũng dội lên gần cảng Chornomorsk ở vùng Odessa.

Theo báo cáo ban đầu, một đường ống dẫn khí đã bị ảnh hưởng. Sau đó, tình trạng mất điện diện rộng xảy ra ở một số khu vực thuộc quận Primorsky và Odessa.

Theo cố vấn quân sự của RARAN, Trung tá về hưu Oleg Ivannikov, quân đội Nga đã phá hủy các kho chứa bí mật của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Odessa và Chornomorsk bằng các cuộc không kích chính xác cao. Ông cũng lưu ý rằng đây là hành động trả đũa cho các cuộc không kích ở St. Petersburg và vùng Leningrad những ngày vừa qua.

Đêm ngày 7/6, UAV tự sát Geran của Nga đã tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine. Vụ tấn công đã phá hủy nhiều thiết bị, robot và đạn dược có nguồn gốc NATO được cất giữ trong các kho bí mật.

Chuyên gia Oleg Ivannikov cho biết, tất cả số đạn dược này đều được vận chuyển đến Ukraine bằng đường biển. Khi kích nổ, không chỉ xảy ra vụ nổ thứ cấp mà còn tạo ra khói đen.

"Điều này cho thấy đạn dược chứa một lượng lớn phốt pho, chất bị cấm sử dụng trong các cuộc xung đột theo Công ước Geneva", chuyên gia Ivannikov giải thích.

Nhiều xuồng cao tốc chở đặc nhiệm Ukraine bị phá hủy trên biển Đen

Theo các nguồn tin từ quân đội Nga, đã xảy ra đụng độ giữa binh sĩ Nga và đặc nhiệm Ukraine trên Biển Đen. Theo phóng viên quân sự Oleksandr Kots, các đơn vị Ukraine, gồm lính thủy đánh bộ và Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine khi cơ động trên xuồng cao tốc trên biển Đen đã bị phát hiện và tấn công đánh chặn bằng UAV tự sát. Mục tiêu của nhóm đột kích Ukraine là nhằm đổ bộ vào các bãi cát ở Crimea hoặc giàn khoan dầu Chornomornaftogaz.

Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy, các xuồng cao tốc đã bị trúng UAV tự sát Geran và bốc cháy dữ dội. Không rõ con số thương vong trong vụ tấn công.

Nga tiếp tục tiến công ở miền Đông, chiến tuyến liên tục xê dịch

Xuồng cao tốc chở đặc nhiệm Ukraine bị UAV tự sát đánh chặn trên Biển Đen. Ảnh: Rybar

Chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói với hãng thông tấn TASS rằng trong tuần qua, quân đội Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật ở phía bắc thành phố Svyatogorsk thuộc Donetsk.

Lãnh đạo DPR Denis Pushilin cho biết về việc quân đội Nga tiến công mạnh trong khu vực với mục tiêu tiếp cận các thành phố quan trọng là Slavyansk và Kramatork.

"Trong tuần qua, quân đội chúng ta đã cải thiện vị trí chiến thuật ở phía bắc Svyatogorsk", chuyên gia Marochko nói.

Kịch bản của xung đột tại Ukraine hiện tại tiếp tục là cuộc chiến tiêu hao. Nhận định này đã được nhà sử học người Đức Matthias Uhl đưa ra và khẳng định Nga vẫn có đủ nguồn lực cần thiết để duy trì cuộc chiến trong thời gian dài.

Trong tâm của xung đột hiện tại chính là thị trấn chiến lược Konstantinovka. Khi các đơn vị Nga thành công bao vây và chia cắt lực lượng phòng thủ trong thị trấn với lực lượng hậu cần bên ngoài, phía Ukraine tuyên bố vị trí này đã không còn nhiều giá trị. Tuy nhiên, đây chính là bàn đạp để mở ra hướng tấn công vào những đô thị quan trọng còn lại của Donetsk như Slayvansk và Kramatork.

Trong khi đó, tại hướng Kupyansk, quân đội Nga đã giành được tiến bộ tại gần bờ sông Oskol và buộc lực lượng Ukraine phải thoái lui.

Tại hướng Kharkov, các đơn vị Nga đã giành kiểm soát làng Shevchenko. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, AFU đã mất gần 1.300 binh sĩ trong khu vực giao tranh trong 24 giờ qua.

AFU đã tấn công một cây cầu gần Chongar trên biên giới Crimea và tạm thời chặn giao thông qua trạm kiểm soát Dzhankoy.

"Do một cuộc tấn công bằng UAV đêm qua, mặt cầu gần làng Chongar đã bị phá hủy. Vì lý do an toàn, giao thông qua trạm kiểm soát Dzhankoy đã tạm thời bị đóng cửa", Thống đốc tỉnh Kherson Volodymyr Saldo cho biết.

Ukraine cạn tên lửa Patriot, tuyên bố vô hiệu hóa hơn 1.000 binh sĩ Nga

Theo trang Defense Express của Ukraine, ngay cả khi tối đa hóa nguồn cung cho Ukraine, Mỹ cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt tên lửa phòng không Patriot cho Kiev.

"Ngay cả khi Washington thay đổi chính sách một cách triệt để và gửi tất cả tên lửa của mình đến Ukraine, vẫn sẽ không đủ", ấn phẩm này nhận định.

Theo bài báo, Nga đang nhanh chóng tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa khí động học và tên lửa siêu vượt âm, hiện đang sản xuất tới 113 chiếc mỗi tháng. Trong khi đó, tại Mỹ, Lockheed Martin chỉ sản xuất được 620 tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot tính đến năm 2025.

Trước đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter tuyên bố rằng Mỹ cần tên lửa Patriot hơn, vì vậy Ukraine sẽ không nhận được chúng.