Tổng thống Ukraine nêu con đường nhanh nhất dẫn tới hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RBC).

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đóng băng chiến tuyến với Nga tại vị trí hiện nay. Theo ông, đây sẽ là con đường nhanh nhất để đạt được hòa bình, sau đó cuộc chiến sẽ chuyển sang tiến trình đàm phán ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn với Sky News khi được hỏi về các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn với Nga.

“Nếu một lệnh ngừng bắn được nhất trí vào ngày mai, ông muốn chiến tuyến được đóng băng ở đâu? Tại đúng vị trí hiện nay? Ông có đồng ý với điều đó không?”, người dẫn chương trình hỏi.

“Tôi đồng ý. Đó là cách nhanh nhất", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine giải thích rằng đây sẽ không đơn thuần là việc tạm dừng chiến sự, mà là một khuôn khổ cụ thể cho tiến trình hòa bình.

“Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến theo cách mà chiến sự sẽ không quay trở lại. Ý tưởng không phải chỉ là đóng băng tình hình, nhưng cách nhanh nhất là đóng băng nó và chuyển sang một khuôn khổ ngoại giao”, ông nói.

Khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc trao cho Nga điều mà Moscow mong muốn hay không, ông Zelensky bác bỏ nhận định đó.

“Không, đó không đơn thuần là sự nhượng bộ. Giữ nguyên vị trí hiện tại có nghĩa là mang lại cho người dân Ukraine nhiều cơ hội hơn để bảo vệ con cái của họ và để các binh sĩ được trở về. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Kể từ đầu năm 2026, Ukraine, Nga và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán. Trong các cuộc thảo luận này, Kiev đã đề xuất đóng băng các vị trí dọc chiến tuyến, trong khi Mosscow muốn quân đội Ukraine rút khỏi những khu vực ở Donbass. Mỹ đã đề xuất thành lập một khu kinh tế tự do tại các vùng lãnh thổ này.

Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp. Tuy nhiên, ông Putin đã từ chối đề xuất này.

Mặt khác, ông Zelensky tiết lộ rằng Ukraine đang “rất gần” với việc chế tạo thành công một tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công tầm xa.

“Sau nhiều năm chiến sự và hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn, chúng tôi đã học hỏi, nghiên cứu và sản xuất... chúng tôi đã chế tạo rất nhiều loại UAV và tên lửa khác nhau. Chúng tôi vẫn chưa có tên lửa đạn đạo, nhưng hiện chúng tôi đang đi đúng hướng, chúng tôi đã rất gần", ông nói.

Sau các cuộc thảo luận tại London, Anh, Pháp và Đức một lần nữa ủng hộ lời kêu gọi của ông Zelensky về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời đưa ra các điều kiện cần thiết để đạt được một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine.

Ba nước cho rằng NATO và EU cần được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào để giải quyết những vấn đề liên quan đến hai tổ chức này. Họ tiếp tục nhấn mạnh rằng Kiev sẽ nhận được “các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và có tính ràng buộc pháp lý”, bao gồm lực lượng đa quốc gia do liên minh Anh - Pháp dẫn đầu trong khuôn khổ “Liên minh Tự nguyện”.