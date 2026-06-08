822km đường hầm phủ lưới thép của Ukraine bắt bài "sát thủ không chiến" Nga

Ukraine tạo các đoạn đường hầm, phủ lưới thường và lưới thép để chặn UAV Nga (Ảnh: EP).

Ukraine đã xây dựng 822km hệ thống bảo vệ chống UAV dọc các tuyến hậu cần tiền tuyến kể từ đầu năm 2026 và khôi phục hơn 170km đường bộ bị hư hại tại các tỉnh giáp chiến tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết.

Riêng trong tháng 5, Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước Ukraine đã xây dựng thêm 211km hệ thống bảo vệ chống UAV mới.

Các UAV FPV và UAV trinh sát của Nga săn tìm phương tiện Ukraine trong phạm vi 15-30km tính từ tiền tuyến. Điều này đã buộc Ukraine phải xây dựng một hệ thống hạ tầng thường trực trên quy mô quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động di chuyển khỏi các cuộc tấn công bằng UAV.

Các công trình bảo vệ chống UAV trên các tuyến đường tiền tuyến của Ukraine thường bao gồm những đường hầm phủ lưới phía trên, mái che bằng lưới thép và các hàng rào gia cố dọc những đoạn đường nằm trong tầm hoạt động của UAV FPV Nga.

Các cấu trúc này có tác dụng chặn UAV FPV trước khi chúng lao trúng phương tiện, cho phép xe tiếp tế, xe sơ tán thương binh và các đơn vị luân chuyển quân số di chuyển qua những đoạn đường vốn được xem là cực kỳ nguy hiểm.

Phần lớn số lưới chống UAV này được tận dụng từ lưới dùng trong nông nghiệp hoặc đánh bắt cá, thường do các đồng minh phương Tây viện trợ. Chúng đặc biệt hiệu quả trong việc làm mắc cánh quạt của các UAV tấn công cỡ nhỏ, khiến đây trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng có chi phí thấp trước loại vũ khí gây thương vong nhiều nhất của cuộc chiến.

Trong tháng 5/2026, Ukraine đã khôi phục 38km các đoạn đường được bảo vệ trước đó nhưng bị hư hại, đồng thời sửa chữa và xây dựng lại 115,5km đường bộ thông thường tại khu vực tiền tuyến.

Việc đồng thời mở rộng mạng lưới, bảo trì các công trình hiện có và sửa chữa đường sá phản ánh thực tế tác chiến rằng các cuộc tấn công của Nga liên tục gây tổn thất cho hệ thống này ngay cả khi Ukraine vẫn đang mở rộng nó.

“Mỗi km được bảo vệ đồng nghĩa với hoạt động hậu cần an toàn hơn, tiếp tế nhanh hơn, sơ tán thương binh hiệu quả hơn và việc cơ động của quân đội an toàn hơn ngay cả khi luôn đối mặt với nguy cơ bị UAV tấn công”, ông Fedorov cho biết.

Trong khi đó, chiến dịch tấn công hậu cần của Ukraine đã buộc Nga phải hạn chế giao thông dân sự trên các tuyến đường cao tốc chính tại những vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Nga cũng đã triển khai các biện pháp phòng thủ chống UAV tại một số cơ sở của mình, chẳng hạn như kho dầu Velikolukskaya ở thành phố Velikiye Luki, tỉnh Pskov, nơi được bảo vệ bằng hệ thống lưới chống UAV.

Trên thực tế, Nga là bên đầu tiên bắt đầu xây dựng các đường hầm lưới quy mô lớn trên những tuyến đường dễ bị tấn công trong khu vực do họ kiểm soát. Những hình ảnh đầu tiên vào mùa xuân năm 2025 cho thấy Nga phủ lưới trên các tuyến đường cao tốc ở Donetsk.

Tuy nhiên, Ukraine cũng đang đầu tư mạnh cho biện pháp này. Bộ Quốc phòng Ukraine tháng trước cho biết nước này đang lắp đặt khoảng 8,4km lưới mỗi ngày, tăng từ mức 3,9km mỗi ngày trong năm 2025.

Mặc dù lưới có thể là một biện pháp phòng thủ hiệu quả trước UAV, chúng không phải là giải pháp tuyệt đối. Các cuộc tấn công UAV liên tiếp có thể tạo ra các lỗ hổng trên lưới, cho phép UAV mang thuốc nổ lọt vào bên trong và nằm chờ các phương tiện hoặc binh sĩ đi ngang qua. Tuy nhiên, chúng vẫn được xem là biện pháp chi phí rẻ, hiệu quả, dễ thực hiện để ngăn chặn những thiệt hại lớn hơn có thể xảy ra nếu phương tiện quân sự bị trúng UAV bay dày đặc phía trên.