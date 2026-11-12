Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk và CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: AFP).

"Đó sẽ là một vinh dự", nhà sáng lập Space X Elon Musk viết trên mạng xã hội X vào tối 11/11 khi phản hồi một bài đăng từ tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge với nội dung: "Elon làm ơn hãy tuyển dụng Jensen đi”.

Các công ty của ông Musk là những đơn vị sử dụng công nghệ điện toán AI quy mô lớn và là những khách hàng mua sắm lớn đối với các dòng GPU của Nvidia. Điều này khiến chuyên môn của ông Huang trở nên vô cùng giá trị.

Bình luận của ông Musk được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị bãi nhiệm ông Huang.

Theo nguồn tin, các thành viên hội đồng quản trị Nvidia đã nhóm họp vào ngày 11/11 để thảo luận về số phận của ông Huang.

Hội đồng quản trị của Nvidia được cho là đang phối hợp với một công ty bên ngoài để xác định những ứng viên tiềm năng thay thế ông Huang. Hội đồng quản trị Nvidia đang cân nhắc ý tưởng bổ nhiệm một giám đốc tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người thay thế chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kế nhiệm kể từ ngày 8 tháng 11, khi ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, có mối quan hệ ngoài luồng.

Thừa nhận được đưa ra giữa lúc có đồn đoán ông có mối quan hệ tình ái với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Bà Alice Huang từng là giám đốc điều hành tại Megaspeed International, một công ty có trụ sở tại Singapore được tách ra từ một doanh nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc.

Megaspeed và Nvidia đều bác bỏ mọi hành vi sai trái, trong khi Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông Jensen Huang là mục tiêu tình báo.

Ông Huang đã trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp AI. Các dòng chip của công ty ông là động lực thúc đẩy phần lớn sự bùng nổ của lĩnh vực AI.

Khả năng ông rời Nvidia có thể kéo theo những dư chấn vượt xa phạm vi hoạt động của công ty. Tuy nhiên, việc giữ ông Jensen Huang ở lại vị trí này nhiều khả năng sẽ khiến Nvidia phải hứng chịu làn sóng giám sát gắt gao từ các nhà lập pháp, nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên.

Phản ứng của ông Musk về việc Nvidia có thể sa thải ông Huang gợi nhớ đến một vụ việc khác tại Thung lũng Silicon.

Vào năm 2010, người đồng sáng lập Oracle là Larry Ellison đã công khai bảo vệ ông Mark Hurd sau khi hội đồng quản trị HP buộc ông này từ chức sau một cuộc điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục và báo cáo chi phí không chính xác.

Ông Ellison thậm chí còn tiến xa hơn một bước khi tuyển dụng ông Hurd làm đồng chủ tịch của Oracle chỉ vài tuần sau đó. Ông Hurd sau này đã trở thành đồng Giám đốc điều hành của Oracle, trước khi qua đời vào năm 2019.