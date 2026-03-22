Tỷ phú Elon Musk đề nghị trả lương cho nhân viên an ninh sân bay Mỹ

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Việc gián đoạn ngân sách đã dẫn đến tình trạng xếp hàng dài hơn bình thường tại các khu kiểm tra an ninh sân bay, nơi các nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) đã làm việc không lương từ giữa tháng 2.

“Tôi muốn đề nghị trả lương cho các nhân viên TSA trong thời gian bế tắc ngân sách này, vốn đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của rất nhiều người Mỹ tại các sân bay trên toàn quốc”, ông Musk đăng trên X.

TSA, hoạt động dưới quyền của DHS, có khoảng 65.000 nhân viên, theo trang web của cơ quan này. Nhiều ước tính cho rằng tổng quỹ lương hàng năm của TSA nằm trong khoảng từ 2,5 tỷ USD đến 3 tỷ USD.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội phản đối việc cấp thêm ngân sách cho DHS cho đến khi có những thay đổi trong cách một cơ quan khác thuộc DHS, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), bên phụ trách tiến hành các chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép.

Theo DHS, hơn 300 nhân viên TSA đã rời cơ quan kể từ khi tình trạng đóng cửa bắt đầu ngày 14/2, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin số lượng nghỉ việc đột xuất đã tăng hơn gấp đôi.

Các lãnh đạo công đoàn cho biết một số nhân viên phải làm thêm việc thứ 2 hoặc dựa vào quyên góp, trong khi nhiều sân bay lớn đang thu thập thẻ quà tặng và tích trữ thực phẩm để hỗ trợ các nhân viên TSA gặp khó khăn vì không được trả lương.

Trước khi thông qua ngân sách cho DHS, các nghị sĩ Dân chủ yêu cầu hạn chế các hoạt động tuần tra, cấm các đặc vụ ICE đeo khẩu trang và buộc họ phải có lệnh của tòa án trước khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tài sản tư nhân.

Sau vụ 2 công dân Mỹ thiệt mạng khi phản đối các cuộc truy quét mạnh tay của ICE tại Minneapolis vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, nhưng chủ đề liên quan tới ICE vẫn gây ra tranh cãi.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cảnh báo sẽ triển khai đặc vụ ICE tới các sân bay Mỹ nếu các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội không ngay lập tức thông qua ngân sách cho an ninh hàng không.