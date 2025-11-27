Quân đội Guinea-Bissau tuyên bố đảo chính, phế truất Tổng thống

Quân đội quốc gia Tây Phi tuyên bố đã lật đổ Tổng thống (Ảnh: AFP).

Các sĩ quan quân đội ngày 26/11 cho biết họ sẽ tạm đình chỉ tiến trình bầu cử của Guinea-Bissau và đóng cửa biên giới, trong một tuyên bố đọc tại trụ sở quân đội ở thủ đô Bissau và phát sóng trên truyền hình nhà nước. Họ nói rằng đã thành lập “ban chỉ huy quân sự cấp cao để khôi phục trật tự”, sẽ điều hành đất nước cho đến khi có thông báo mới.

Trong một tuyên bố, các sĩ quan quân đội nói rằng họ đã lật đổ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và sẽ thi hành lệnh giới nghiêm.

Ngay sau đó, ông Embalo nói với kênh France 24 TV: "Tôi đã bị phế truất".

Các sĩ quan không nói rõ liệu họ có bắt giữ ông Embalo hay không. Hai nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng ông đang bị giữ tại văn phòng Chỉ huy trưởng quân đội.

Trước đó vào cùng ngày, có tiếng súng vang lên gần trụ sở ủy ban bầu cử, dinh tổng thống và bộ nội vụ, mặc dù chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm.

Cuộc đảo chính quân sự này là vụ mới nhất trong chuỗi các cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính tại Guinea-Bissau kể từ khi nước này giành độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1974. Thu nhập bình quân hàng năm của quốc gia 2,2 triệu dân này chỉ là 963 USD vào năm 2024, theo Ngân hàng Thế giới.

Quốc gia này được xem là khu vực điểm nóng của nạn buôn bán ma túy. Nằm giữa Senegal và Guinea, bờ biển của Guinea-Bissau có nhiều cửa sông và 88 đảo thuộc quần đảo Bijagós, mà các chuyên gia cho rằng từng được các băng nhóm ma túy dùng làm điểm thả hàng tự nhiên, kín đáo.

Trước đó, Tổng thống đương nhiệm, Umaro Sissoco Embalo và đối thủ chính Fernando Dias đều tuyên bố chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên của cuộc bầu cử cuối tuần qua. Ủy ban bầu cử dự kiến sẽ công bố kết quả sơ bộ của bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 27/11.

Theo Reuters, đã có ít nhất 9 cuộc đảo chính tại Guinea-Bissau kể từ khi giành độc lập đến khi ông Embalo nhậm chức năm 2020. Ông Embalo từng tuyên bố đã sống sót qua 3 âm mưu đảo chính trong nhiệm kỳ đầu, gần đây nhất là vào tháng 10.