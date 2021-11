Tướng Mỹ thừa nhận thụt lùi so với Nga, Trung về vũ khí siêu vượt âm

Dân trí Tướng cấp cao của Mỹ thừa nhận công nghệ siêu vượt âm của Washington đang đi sau các đối thủ Nga và Trung Quốc.

Tướng lực lượng vũ trụ Mỹ David Thompson (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Tướng thuộc lực lượng vũ trụ Mỹ David Thompson ngày 20/11 cảnh báo rằng, năng lực tên lửa siêu vượt âm của nước này "không tiên tiến" bằng vũ khí của Nga và Trung Quốc, ngầm ám chỉ rằng Mỹ đang bị chậm lại phía sau 2 đối thủ trong nỗ lực sản xuất một trong các vũ khí mới và hiện đại nhất hiện tại.

Trong một bài trả lời phỏng vấn tại diễn đàn an ninh thế giới Halifax ở Canada, ông Thompson cho rằng việc các nước sử dụng tên lửa siêu vượt âm đang "thay đổi cuộc chơi" về lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Tướng Mỹ so sánh nó với trò chơi "ném bóng tuyết", nhấn mạnh rằng khi một quả cầu tuyết được ném đi, người ta có thể dự đoán nơi nó rơi xuống, tuy nhiên tên lửa siêu vượt âm có đường di chuyển rất bất thường và phức tạp, nó sẽ trở nên rất khó để dự đoán nó sẽ rơi xuống nơi nào nhưng vẫn có khả năng tấn công.

"Đó là cơ chế của vũ khí siêu vượt âm. Bạn sẽ không còn có thể có sự dự đoán. Vì vậy, mỗi lần tên lửa phóng đi, dù nó hướng đi đâu, nó cũng có tiềm năng trở thành mối đe dọa", ông giải thích.

Vũ khí được xem là siêu vượt âm khi nó sở hữu tốc độ nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh (6.174 km/h).

Nói về năng lực kỹ thuật vũ trụ của Trung Quốc, ông Thompson cho biết, cả Mỹ và các đồng minh vẫn là những nước sở hữu công nghệ tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, ông cảnh báo, Trung Quốc đang tăng tốc và đuổi theo rất nhanh và ông cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh duy trì tốc độ như vậy, trong tương lai họ có thể vượt qua Mỹ.

"Họ dự định sẽ sử dụng không gian theo cách mà họ vẫn quan sát chúng ta sử dụng nó trong hàng chục năm qua", ông nhận định.

