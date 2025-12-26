Trung Quốc trừng phạt loạt công ty quốc phòng Mỹ

Một cuộc diễn tập quân sự của Đài Loan (Ảnh: AFP).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/12 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào 10 cá nhân và 20 công ty quốc phòng của Mỹ, bao gồm chi nhánh St. Louis của tập đoàn Boeing, vì bán vũ khí cho Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ đóng băng mọi tài sản mà các công ty và cá nhân này nắm giữ tại Trung Quốc, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân trong nước giao dịch kinh doanh với họ.

Những cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt, bao gồm người sáng lập công ty quốc phòng Anduril Industries và 9 giám đốc điều hành cấp cao từ các công ty bị trừng phạt, cũng bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc.

Các công ty khác bị nhắm mục tiêu bao gồm Northrop Grumman Systems Corporation và L3Harris Maritime Services.

"Vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

"Bất kỳ hành động khiêu khích nào vượt quá giới hạn về vấn đề Đài Loan đều sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc", tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng các nỗ lực "nguy hiểm" nhằm trang bị vũ khí cho Đài Loan.

Trước đó, chính phủ Mỹ hôm 17/12 đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,15 tỷ USD cho Đài Loan. Đây được cho là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay dành cho hòn đảo này.

Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, thương vụ hơn 11 tỷ USD này bao gồm các hệ thống pháo binh, tên lửa chống tăng, cùng phụ tùng cho trực thăng và tên lửa chống hạm.

Trong khi đó, theo các nguồn tin truyền thông, gói vũ khí này bao gồm 82 hệ thống pháo phản lực HIMARS trị giá 4,05 tỷ USD, cùng 420 tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300km, các hệ thống trinh sát không người lái và phần mềm quân sự.

Ngoài ra, gói vũ khí còn bao gồm 60 pháo tự hành M109A7 trị giá hơn 4 tỷ USD, cùng tên lửa chống tăng Javelin và TOW trị giá hơn 700 triệu USD.

Tháng trước, lãnh đạo Đài Loan cam kết tăng cường năng lực tự vệ của hòn đảo, hướng tới mức độ sẵn sàng chiến đấu cao vào năm 2027.

Động thái này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho rằng thương vụ phát đi “tín hiệu sai lầm”.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng sức mạnh quân sự.