Trung Quốc tìm ra "thủ phạm" khiến tòa nhà 79 tầng rung lắc bất thường

Dân trí Giới chức Trung Quốc đã đưa ra câu trả lời ban đầu về lý do khiến tòa nhà cao khoảng 300 mét ở Thâm Quyến rung lắc mạnh dù không có động đất.

Tòa nhà 300 mét ở Trung Quốc rung lắc bất thường

Hàng trăm người hoảng hốt bỏ chạy sau khi trung tâm thương mại cao khoảng 300 mét ở Thâm Quyến rung lắc mạnh dù không có động đất (Ảnh: Sina).

Trung tâm thương mại SEG Plaza cao 79 tầng, khoảng 300 mét, ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc bất ngờ rung lắc mạnh chiều 18/5 khiến hàng trăm người hoảng sợ. Thời điểm xảy ra rung lắc, Thâm Quyến không hề có động đất và sức gió cũng không quá mạnh.

Truyền thông địa phương hôm nay dẫn kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan ứng phó khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết, tòa nhà rung lắc mạnh theo phương thẳng đứng do cộng hưởng nhiều yếu tố. Các yếu tố này gồm có gió, độ rung do hai tuyến tàu điện ngầm bên dưới tòa nhà và sự giãn nở của thép do nhiệt độ tăng lên. Ngoài ra, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, tòa nhà cũng không có kết cấu nhằm giảm sự rung lắc quá mức.

SEG Plaza là tòa nhà cao thứ 5 ở Trung Quốc, với 79 tầng và đã đưa vào sử dụng hơn 20 năm. Đây là nơi có nhiều doanh nghiệp và trung tâm điện máy, khách sạn và cả bãi đỗ trực thăng. Sau sự cố rung lắc hồi đầu tuần, tòa nhà hiện vẫn bị phong tỏa và chưa có thông báo khi nào sẽ được mở trở lại. Một người bán hàng rong ở khu vực này cho biết, đến chiều qua, tòa nhà tiếp tục rung lắc. Tuy nhiên, ban quản lý tòa nhà đã bác bỏ thông tin này.

Sau vụ việc bất thường trên, lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu đã cảnh báo công dân của mình không lại gần tòa nhà.

Minh Phương

Theo Guardian