Trung Quốc tìm ra cách biến nước biển thành nhiên liệu vũ khí siêu vượt âm

Boron là một nguyên tố quan trọng giúp Trung Quốc chế tạo nhiên liệu cho vũ khí siêu vượt âm (Ảnh minh họa: AFP).

Các nhà khoa học từ Đại học Nông lâm Tây Bắc (Northwest A&F University) của Trung Quốc đã phát triển một công nghệ mới để tách và thu gom boron từ nước biển.

Boron là một nguyên tố nhẹ được sử dụng làm nhiên liệu rắn trong động cơ trên một số vũ khí siêu vượt âm tiên tiến của Trung Quốc.

Nam châm đất hiếm neodymium - sắt - boron, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp và quân sự, đã thu hút sự chú ý đặc biệt giữa bối cảnh căng thẳng thương mại liên quan đến khoáng sản chiến lược.

Những nam châm đất hiếm hiệu năng cao này không chỉ phụ thuộc vào neodymium và sắt mà còn cần boron trong quá trình sản xuất, khiến việc tiếp cận cả 3 nguyên tố trở nên có ý nghĩa chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung Quốc có nhu cầu boron lớn nhất thế giới nhưng không phải là quốc gia sản xuất lớn. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cùng nhau sản xuất phần lớn boron trên thế giới.

Nước biển chứa lượng boron mà công nghệ khử mặn thẩm thấu ngược truyền thống không thể loại bỏ, thậm chí có thể làm tăng nồng độ. Việc tiêu thụ lâu dài nước tinh lọc chứa boron cũng gây hại cho sức khỏe con người.

Nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Fan Zhimin dẫn đầu đã thiết kế một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời để tách đồng thời nước ngọt và boron khỏi nước biển.

Nhóm đã tạo ra một loại gel mới gọi là MMS. Các nhà nghiên cứu cho biết khi tiếp xúc ánh nắng, nước ngọt được tạo ra nhờ sự bốc hơi từ gel, đồng thời boron trong nước biển được giữ lại và tích lũy. Theo các nhà khoa học, gel này có thể tái sử dụng nhiều lần.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng gel MMS có tiềm năng lớn trong việc đồng thời sản xuất nước ngọt và tách boron từ nước biển/nước lợ”, ông Fan kết luận đồng thời cho biết nhóm muốn tiếp tục thảo luận về “chi phí và khả năng mở rộng của MMS, đặc biệt với quy mô lớn”.