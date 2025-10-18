Trung Quốc nới trần tuổi tuyển dụng công chức

Trung Quốc sẽ tổ chức kỳ thi công chức vào cuối tháng 11 (Ảnh: VCG).

Quyết định này được công bố vào hôm 14/10, trước khi Trung Quốc bắt đầu mở đơn đăng ký cho kỳ thi công chức quốc gia một ngày sau đó. Các ứng viên thông thường phải trong độ tuổi từ 18 đến 38, trong khi giới hạn tuổi đối với người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ được nâng từ 40 lên 43.

Hoàn Cầu Thời báo cho biết, Trung Quốc đã điều chỉnh phù hợp các yêu cầu về độ tuổi đối với các ứng viên tham gia kỳ thi công chức quốc gia năm 2026. Sự điều chỉnh này phù hợp với cách tiếp cận tiến bộ của chính phủ nước này trong việc trì hoãn độ tuổi nghỉ hưu hợp pháp.

Theo thông báo của Cục Quản lý Công chức Nhà nước Trung Quốc, kỳ thi công chức - dự kiến diễn ra vào ngày 30/11 - sẽ tuyển dụng 38.100 công chức mới.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tìm cách hạn chế sự phân biệt tuổi tác trong thị trường việc làm, nơi nhiều lao động lớn tuổi bị từ chối do quan niệm rằng họ quá già hoặc thiếu năng lượng để làm việc hiệu quả.

Cư dân mạng gọi xu hướng này là “lời nguyền tuổi 35”.

Khi sự cạnh tranh cho các vị trí nhà nước ngày càng khốc liệt, cánh cửa vào bộ máy công chức trở nên hẹp hơn bao giờ hết, đặc biệt với những lao động lớn tuổi, gia tăng áp lực yêu cầu chính phủ nới lỏng giới hạn độ tuổi trong tuyển dụng.

Già hóa dân số là hiện tượng mang tính toàn cầu, nhưng tại đất nước tỷ dân, tình hình này đặc biệt nghiêm trọng do hậu quả của chính sách một con từng kéo dài 3 thập niên, khiến những thách thức về nhân khẩu học ngày càng sâu sắc.

Dự kiến đến năm 2035, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm ít nhất 40% dân số Trung Quốc - hơn 400 triệu người, tương đương tổng dân số Anh và Mỹ cộng lại.

Từ đầu năm nay, Trung Quốc đã tăng độ tuổi nghỉ hưu của nam giới từ 60 lên 63 tuổi. Đối với phụ nữ thuộc các lĩnh vực văn phòng, độ tuổi nghỉ hưu được nâng từ 55 lên 58 tuổi. Đối với nữ công nhân lao động chân tay, độ tuổi nghỉ hưu được tăng từ 50 lên 55 tuổi.

Mỹ Duyên