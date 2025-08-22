Trung Quốc ngăn chặn KOL y tế tung tin thất thiệt, quảng cáo trá hình

Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn tình trạng thông tin y tế sai lệch tràn lan trên mạng (Ảnh minh họa: Xinhua).

Đầu tháng này, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), Tổng cục Quản lý Thị trường (SAMR) và Cục Quản lý Y học Cổ truyền Quốc gia (NATCM) đã cùng ban hành thông báo về khuôn khổ quản lý toàn diện.

Tài liệu này có tên “Hướng dẫn điều chỉnh hành vi tự truyền thông khoa học y tế”, đề cập đến các nội dung được tạo ra độc lập, không do các tổ chức truyền thông truyền thống hoặc được công nhận xuất bản, nhưng có thể được đăng tải trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến khác.

Tài liệu nhấn mạnh các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với nhân viên y tế và những người liên quan khi phổ biến thông tin khoa học y tế trên các nền tảng mạng xã hội. Nó cũng yêu cầu các nền tảng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc xác minh thông tin tài khoản và đảm bảo tính xác thực của nội dung.

Các cơ quan tiếp tục ban hành “Hướng dẫn nhận diện quảng cáo y tế” chi tiết vào ngày 13/8.

“Đã có ranh giới rõ ràng giữa giáo dục sức khỏe cộng đồng chính thống và quảng cáo thương mại trá hình”, Gu Baozhong, chuyên gia thanh tra thị trường của SAMR cho biết.

Ông cho biết trước đây rất khó phân biệt giữa quảng cáo y tế, thông tin và giáo dục sức khỏe, khiến việc quản lý trở nên khó khăn, đồng thời tạo cơ hội cho quảng cáo trái phép lách luật.

Theo Xinhua, trong nửa đầu năm 2025, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã điều tra hơn 1.600 vụ quảng cáo y tế bất hợp pháp và phạt tiền hơn 12,78 triệu nhân dân tệ (1,8 triệu USD).

Chính quyền đã tiến hành xử lý các bác sĩ giả, phòng khám không phép và các hoạt động quảng cáo lừa đảo, trong khi các nền tảng như WeChat, Douyin và Xiaohongshu đã thắt chặt chính sách kiểm duyệt, gỡ bỏ hàng chục nghìn tài khoản vi phạm.

Báo cáo ngành cho thấy hơn 92% trong số 1,07 tỷ người dùng video ngắn ở Trung Quốc đã tiếp cận thông tin liên quan đến sức khỏe trên mạng.

Nhiều bác sĩ không phép, thậm chí cả những người có chứng chỉ, đã tận dụng tự truyền thông để đánh lừa công chúng. Họ thường quảng bá các phương pháp điều trị chưa được chứng minh hoặc dẫn hướng bệnh nhân tới các phòng khám cụ thể, chèn liên kết quảng cáo nhằm thu lợi tài chính, người phát ngôn NHC cho biết.

Nhiều tài khoản còn sử dụng các chiến thuật tinh vi, bao gồm cả kịch bản tạo bằng AI, để nhanh chóng sản xuất khối lượng lớn nội dung liên quan đến sức khỏe.

Các quy định mới ban hành trong tháng này đã làm rõ thế nào là quảng cáo bất hợp pháp.

Chỉ các cơ sở y tế được cấp phép mới được phép đăng quảng cáo liên quan đến sức khỏe. Tất cả những đối tượng khác, kể cả những “người có tầm ảnh hưởng (KOL) về sức khỏe” tự xưng, đều bị cấm. Nội dung dùng “mẹo sức khỏe” để quảng bá tinh vi sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ bị xử phạt.

Các nền tảng hiện có nhiệm vụ phân loại và xác minh thông tin tài khoản, đảm bảo bằng cấp của các chuyên gia y tế được hiển thị minh bạch và được xác thực từ các nguồn chính thống.

Nội dung được tạo bởi AI hoặc trích dẫn từ nguồn bên ngoài hay kinh nghiệm cá nhân phải được gắn nhãn rõ ràng.

Các nền tảng cũng phải loại bỏ các tài khoản không có giấy phép hợp pháp hoặc đưa thông tin sai lệch, phóng đại về sức khỏe.