Trung Quốc lên tiếng khi Mỹ dọa áp thuế 100% với Canada

Thủ tướng Canada Mark Carney gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh ngày 16/1 (Ảnh: Reuters).

Khi bình luận về cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 100% đối với Canada, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho biết Trung Quốc có kế hoạch tăng cường quan hệ kinh tế với Canada trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược.

"Sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc - Canada phục vụ lợi ích chung của hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trên thế giới”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ tin rằng Canada có thể trở thành "cảng trung chuyển cho Trung Quốc để gửi hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố: “Chúng tôi không thể để Canada trở thành một lối mở để Trung Quốc tràn hàng giá rẻ vào Mỹ”.

Thủ tướng Canada Mark Carney, người mà Tổng thống Trump gọi là "thống đốc" trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình, đã đưa ra phản hồi.

Trong một video đăng tải trên trang mạng xã hội X, ông Carney không trực tiếp đề cập đến Mỹ hay Tổng thống Trump.

"Với nền kinh tế đang bị đe dọa từ nước ngoài, Canada đã đưa ra lựa chọn: tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát những gì các quốc gia khác làm. Chúng ta có thể là khách hàng tốt nhất của chính mình. Chúng ta sẽ mua hàng Canada. Chúng ta sẽ xây dựng tại Canada", Thủ tướng Carney nhấn mạnh.

Vào tháng 1, Canada và Trung Quốc đã công bố quan hệ đối tác kinh tế chiến lược. Theo báo Globe and Mail, Thủ tướng Canada cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại dễ dự đoán hơn so với Mỹ.

Theo thỏa thuận, ông Carney cho phép nhập khẩu gần 50.000 xe điện Trung Quốc vào Canada với mức thuế thấp. Trước đây, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu thuế 100% tại Canada, mức thuế mà Ottawa áp dụng vào năm 2024 cùng với Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Đáp lại sự nhượng bộ của Canada, Trung Quốc đã giảm thuế đối với hạt cải dầu. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Ottawa đã đạt được sự đồng thuận về việc giải quyết các tranh chấp thương mại song phương và nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế.

Cảnh báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế Canada được đưa ra trong bối cảnh ông nhiều lần gợi ý rằng Canada nên được sáp nhập vào Mỹ như bang thứ 51. Ông Trump thậm chí đã đăng một hình ảnh chỉnh sửa trên mạng xã hội cho thấy bản đồ Mỹ bao phủ cả Canada, Venezuela, Greenland.