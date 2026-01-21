Canada lên kế hoạch ứng phó kịch bản “Mỹ tấn công quân sự”

Binh sĩ Canada (Ảnh: The Globe and Mail).

Báo Globe and Mail (Canada) dẫn lời các quan chức quốc phòng cấp cao ngày 20/1 đưa tin, quân đội Canada đang xây dựng kịch bản ứng phó tình huống bị Mỹ tấn công.

Quyết định này được cho là xuất phát từ căng thẳng ngày càng tăng trong liên minh NATO, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố muốn tiếp quản Greenland, đồng thời cho rằng Canada nên trở thành một phần của Mỹ.

Theo các nguồn tin, các nhà hoạch định quân sự Canada đặt tình huống giả định là lực lượng Mỹ tiến công từ phía nam vào lãnh thổ Canada, sau đó kiểm soát các vị trí chiến lược trên bộ và trên biển của Canada chỉ trong 2 ngày.

Các nguồn tin cho biết, quân đội Canada xây dựng kịch bản tiến hành chiến tranh kiểu nổi dậy, với các đơn vị nhỏ gồm lực lượng không chính quy hoặc dân thường có vũ trang thực hiện các cuộc đột kích, tấn công bằng máy bay không người lái và các cuộc đánh nhanh rút gọn.

Đây được cho là lần đầu tiên trong một thế kỷ lực lượng vũ trang Canada xây dựng mô hình về một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào nước này, ngay cả khi Canada là một thành viên sáng lập liên minh NATO và là đối tác của Mỹ trong hệ thống phòng thủ không phận lục địa.

Các quan chức nhấn mạnh rằng mô hình này chỉ là “một khuôn khổ khái niệm và lý thuyết, không phải là một kế hoạch quân sự”, và rằng khả năng Mỹ hành động quân sự được xem là khó xảy ra, dù chiến dịch thúc đẩy kiểm soát Greenland của ông Trump được cho là đã khiến các nhà hoạch định phải xem xét kịch bản này.

Từ lâu, Tổng thống Trump đã tìm cách tiếp quản vùng lãnh thổ Bắc Cực tự trị của Đan Mạch, viện dẫn các mối quan ngại về an ninh cũng như nhu cầu đối phó với Nga và Trung Quốc. Những phát ngôn này của ông chủ Nhà Trắng đã làm gia tăng căng thẳng với các đồng minh NATO ở châu Âu, những nước bác bỏ mọi thay đổi đối với quy chế của Greenland và cảnh báo rằng động thái này có thể báo hiệu sự kết thúc của liên minh.

Tuần trước, Tổng thống Trump công bố các mức thuế quan mới đối với những nước châu Âu phản đối kế hoạch Greenland của ông, trừ khi đạt được một thỏa thuận. Chính quyền Greenland và Đan Mạch cho đến nay vẫn bác bỏ kế hoạch sáp nhập của Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nhiều lần gợi ý rằng Canada nên trở thành bang thứ 51 của Mỹ, cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho người dân Canada. Đầu tuần này, ông đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra về cuộc gặp giữa ông và các lãnh đạo châu Âu tại Phòng Bầu dục, trong đó có bản đồ hiển thị cờ Mỹ trên Greenland, Canada, Cuba và Venezuela.

Canada đã loại trừ khả năng sáp nhập vào Mỹ, đồng thời khẳng định tương lai của Greenland là do Greenland và Đan Mạch quyết định.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 20/1, Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi các “cường quốc tầm trung” hành động cùng nhau để răn đe các quốc gia sử dụng “sức mạnh cứng”, được cho là ám chỉ Mỹ.

Ông Carney được cho là đang cân nhắc việc điều một lực lượng nhỏ binh sĩ tới Greenland như một động thái thể hiện sự ủng hộ hòn đảo này và Đan Mạch.