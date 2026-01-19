Canada tính đưa quân đến Greenland, EU họp khẩn bàn cách đáp trả Mỹ

Các binh sĩ Đan Mạch được triển khai tới thủ phủ Nuuk, Greenland ngày 18/1 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Canada Mark Carney đang cân nhắc việc cử binh sĩ đến Greenland tham gia các cuộc tập trận quân sự với các đồng minh NATO, bất chấp nguy cơ bị Mỹ trả đũa.

Bloomberg dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, chính phủ Canada đã soạn thảo kế hoạch triển khai số lượng nhỏ binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Canada tham gia tập trận ở Greenland cùng binh lính từ Anh, Pháp, Đan Mạch và các quốc gia khác.

Trước đó, Thủ tướng Canada Carney cho biết tương lai của Greenland là do Đan Mạch và Greenland quyết định, và ông sẽ nhắc lại thông điệp này với ông Trump nếu hai nhà lãnh đạo bàn về vấn đề này.

“Đây là một tình huống nghiêm trọng. Chúng tôi hoàn toàn lo ngại về sự leo thang này”, ông Carney nói tại một cuộc họp báo ở Qatar.

Theo Thủ tướng Canada, an ninh của Greenland “hoàn toàn thuộc trách nhiệm của NATO”, đồng thời cho biết ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu và các đối tác của NATO về vấn đề này.

“Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, bất kể vị trí địa lý của họ ở đâu”, ông nhấn mạnh.

Vị trí của Greenland và Canada (Ảnh: NPR).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/1 tuyên bố áp thuế 10% từ tháng 2, sau đó sẽ tăng lên 25% vào tháng 6, đối với 8 đồng minh NATO ở châu Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, cho đến khi kiểm soát hoàn toàn Greenland.

Ông Trump cũng chỉ trích các nước châu Âu trên đưa quân đến Greenland và tiến hành các cuộc tập trận quân sự mang tính biểu tượng của NATO tại hòn đảo này.

Đòn thuế quan của Mỹ đã dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ ở châu Âu.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong những ngày tới để thảo luận về vấn đề này khi xem xét các biện pháp trả đũa Mỹ, bao gồm việc áp thuế tương xứng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày 18/1 và nói rằng động thái áp thuế của Mỹ là "sai lầm".

Financial Times đưa tin, EU đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa tiềm tàng nhằm vào Mỹ, bao gồm biện pháp áp thuế hoặc hạn chế lên tới 93 tỷ euro (101 tỷ USD) đối với các công ty Mỹ hoạt động trong khối.

Financial Times dẫn lời các quan chức EU tham gia thảo luận cho biết, các biện pháp này nhằm mục đích tạo đòn bẩy cho các nhà lãnh đạo châu Âu trước các cuộc gặp dự kiến ​​với Tổng thống Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Danh sách thuế quan đề xuất đã được đưa ra vào năm ngoái sau vòng áp thuế toàn cầu đầu tiên của Tổng thống Trump, nhưng đã bị đình chỉ để tránh một cuộc chiến thương mại rộng hơn. Các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về việc kích hoạt lại các biện pháp này vào ngày 18/1 khi căng thẳng với Washington leo thang.

Các quan chức EU cũng cân nhắc việc sử dụng công cụ chống cưỡng ép của khối, cho phép EU hạn chế việc các công ty Mỹ tiếp cận thị trường nội địa và giới hạn đầu tư cũng như xuất khẩu dịch vụ của Mỹ, bao gồm các công ty công nghệ của Mỹ, theo Financial Times.

Pháp, quốc gia thúc đẩy việc sử dụng công cụ chống cưỡng ép, đang phối hợp với Đức đưa ra phản ứng chung trước các cuộc đàm phán rộng hơn với các nhà lãnh đạo EU khác vào ngày 19/1.

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào ngày 21-22/1, nơi ông dự kiến ​​sẽ gặp riêng các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về Greenland.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ, đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ. Vùng lãnh thổ này cũng có nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác.