Trung Quốc ghi nhận ca Covid-19 cao nhất 4 tháng, phát hiện thêm ca Omicron

Dân trí Số ca Covid-19 ở Trung Quốc cao nhất trong 4 tháng qua, và giới chức nước này vẫn quyết liệt duy trì chiến lược "Không Covid-19", trong khi phát hiện thêm một số ca nhiễm siêu chủng Omicron.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Tây An, Thiểm Tây (Ảnh: AP).

Reuters đưa tin, Trung Quốc ngày 25/12 ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất trong 4 tháng qua, khi nước này vẫn đang quyết liệt ngăn các cụm dịch bùng phát ở một số khu vực, bao gồm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nơi 13 triệu người đang bị phong tỏa để ngăn dịch lây lan.

Trong 140 ca Covid-19 mới, 87 ca là lây nhiễm cộng đồng, tăng so với con số 55 ca nghi nhận ngày hôm qua. Hầu hết các ca cộng đồng ghi nhận ở Tây An. Thành phố này cho biết họ chưa có bất cứ ca Omicron nào.

Tổng cộng từ ngày 9-24/12, Tây An ghi nhận 330 ca cộng đồng, con số nhỏ so với nhiều nước khác, tuy nhiên, thành phố này đã áp dụng biện pháp cứng rắn, phù hợp với chiến lược "Không Covid-19" của Trung Quốc. Mầm bệnh từ Tây An hiện đã lan ra 5 thành phố khác, bao gồm Bắc Kinh, làm dấy lên nỗi lo ngại về việc virus có thể lây tới khắp cả nước trong thời gian tới.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, tại thành phố Thâm Quyến, 5 hành khách nhập cảnh trên chuyến bay từ Los Angeles, Mỹ đã mắc Covid-19 và 3 bị xác nhận nhiễm Omicron hôm 24/12.

Trung Quốc, nơi ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên vào cuối năm 2019, đang trong tình trạng báo động cao, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa Đông vào tháng 2 ở thủ đô Bắc Kinh.

Hiện Trung Quốc mới chỉ ghi nhận số lượng không nhiều ca Omicron từ những người nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, họ cũng cảnh giác cao độ trước nguy cơ biến chủng này có thể lây lan với tốc độ nhanh chóng như với các "điểm nóng" khác trên thế giới.

Đức Hoàng

Theo Reuters