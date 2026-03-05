Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong hơn 30 năm

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Ảnh: AFP).

Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức 4,5%-5%, mức thấp nhất từng được ghi nhận kể từ đầu thập niên 1990.

Mục tiêu này được nêu trong báo cáo công tác chính phủ Trung Quốc công bố ngày 5/3 này thấp hơn so với mức khoảng 5% đặt ra trong 3 năm.

“Trong năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã chứng tỏ khả năng chống chịu đáng kể, tiến bước bất chấp những cơn gió ngược”, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC).

“Hiếm khi trong nhiều năm qua chúng ta phải đối mặt với một bối cảnh nghiêm trọng và phức tạp đến vậy, nơi các cú sốc và thách thức từ bên ngoài đan xen với những khó khăn trong nước và các lựa chọn chính sách đầy thách thức”, ông nói.

Trong khi đó, Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nhận định: “Mục tiêu tăng trưởng khá thực tế. Đây là bước chuyển tiếp từ tư duy ưu tiên con số sang ưu tiên chất lượng”.

Bắc Kinh cũng giữ nguyên mục tiêu thâm hụt ngân sách ở mức khoảng 4% GDP như năm ngoái.

Mục tiêu thâm hụt 4%, lần đầu được đặt ra năm 2024, là mức cao nhất kể từ năm 2010. Trước đó, mức cao nhất là 3,6% vào năm 2020.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cũng giữ nguyên mục tiêu lạm phát tiêu dùng hàng năm ở mức khoảng 2%. Được thiết lập lần đầu năm 2025, đây là mức thấp nhất trong hơn 20 năm, cho thấy sự thừa nhận ngầm của Bắc Kinh về nhu cầu nội địa yếu.

Trong cả năm 2025, tăng trưởng giá gần như đi ngang và chỉ đạt 0,7% nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, khi niềm tin tiêu dùng vẫn ở mức thấp.

Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu giữ tỷ lệ thất nghiệp đô thị quanh 5,5% (so với 5,2% năm ngoái) và tạo thêm 12 triệu việc làm mới tại khu vực thành thị trong năm nay.

Sau khi khởi động cải cách kinh tế vào cuối thập niên 1970, Trung Quốc đã trải qua gần ba thập kỷ tăng trưởng chủ yếu ở mức 2 con số, vượt qua Nhật Bản năm 2010 để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã chậm lại trong thập niên qua, trầm trọng hơn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và căng thẳng thương mại với Mỹ.

Quỹ đạo tăng trưởng tổng thể của Trung Quốc chững lại, do khủng hoảng bất động sản kéo dài, đầu tư suy giảm, tiêu dùng yếu và tình trạng giảm phát.

Trong tuần họp kéo dài sắp tới, gần 2.900 đại biểu của Trung Quốc sẽ thông qua “Kế hoạch 5 năm” tiếp theo - một bản định hướng chính sách nhằm dẫn dắt các ưu tiên của chính phủ trong vài năm tới, với mục tiêu củng cố vị thế của nước này như một cường quốc công nghệ toàn cầu.