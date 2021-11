Trung Quốc bị nghi xây 300 giếng phóng tên lửa

Dân trí Các hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 địa điểm nghi là căn cứ tên lửa của Trung Quốc có thể xây dựng tới 300 giếng phóng.

Một cấu trúc nghi là giếng phóng tên lửa của Trung Quốc (Ảnh: Planet).

Các chuyên gia tại Liên minh các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho rằng, Trung Quốc đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc xây dựng các công trình nghi là giếng phóng tên lửa có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa tại khu vực phía tây nước này.

"Đối với Trung Quốc, đây là tốc độ tăng cường năng lực hạt nhân chưa từng có", Matt Korda và Hans M. Kristensen, các tác giả của báo cáo do FAS công bố hôm 2/11, cho biết.

Báo cáo cũng lưu ý rằng, "các giếng phóng tên lửa này vẫn cần nhiều năm nữa mới có thể đi vào hoạt động hoàn chỉnh và vẫn cần phải xem Trung Quốc sẽ trang bị và vận hành chúng như thế nào".

FAS đã phân tích các hình ảnh vệ tinh thương mại do Maxar Technologies và Planet Labs cung cấp. Đây là những hình ảnh chi tiết nhất về 3 địa điểm được cho là nơi Trung Quốc đang xây dựng khoảng 300 giếng phóng tên lửa mới.

"Điều đáng chú ý là quy mô và tốc độ của các công trình này vượt xa những gì Trung Quốc đã làm với các giếng phóng tên lửa trước đây", Kristensen nói với CNN.

Các báo cáo gần đây về các hoạt động phát triển quân sự của Trung Quốc khiến giới chức Mỹ gia tăng lo ngại. Báo cáo đầu tiên về hoạt động nghi xây dựng giếng phóng tên lửa của Trung Quốc được công bố vào cuối tháng 6. Tới tháng 7, FAS công bố báo cáo thứ 2 về các công trình nghi là giếng phóng tên lửa của Trung Quốc.

"Đây là lần thứ 2 trong 2 tháng, công chúng phát hiện những gì mà chúng tôi luôn nhắc đến, về mối đe dọa ngày càng tăng mà thế giới phải đối mặt và bức màn bí mật bao quanh nó", Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ bình luận.

Đô đốc Charles A. Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, hồi tháng 8 nói rằng "chúng ta đang chứng kiến sự đột phá chiến lược của Trung Quốc". Ông cũng cho biết sự phát triển bùng nổ và hiện đại hóa của các lực lượng hạt nhân và thông thường của Trung Quốc là "ngoạn mục".

Thông tin Trung Quốc liên tục phát triển các giếng phóng tên lửa được tiết lộ trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường đáng kể khả năng quân sự của mình. Mỹ gần đây cho rằng Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm vào mùa hè và mô tả động thái này là "đáng lo ngại". Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng năng lực quân sự của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với quy mô một vụ thử như vậy.

Theo FAS, Trung Quốc có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ và Nga mỗi nước có 4.000 đầu đạn trong kho dự trữ quân sự.

Theo một báo cáo quốc hội năm 2020, Lầu Năm Góc ước tính trong thập niên tới, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể sẽ tăng ít nhất hai lần khi nước này mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên cùng với Mỹ và Nga để tiến tới một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này với lý do kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc quá nhỏ so với Nga và Mỹ, nhưng sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Thành Đạt

Tổng hợp