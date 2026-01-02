Trung Quốc áp thuế thuốc tránh thai, bao cao su để cải thiện tỷ lệ sinh

Trung Quốc tìm cách thúc đẩy tỷ lệ sinh (Ảnh: AFP).

Theo chính sách mới của Trung Quốc, bao cao su và thuốc tránh thai hiện phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) 13%, mức thuế tiêu chuẩn áp dụng cho hầu hết hàng hóa tiêu dùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang chật vật tìm cách nâng tỷ lệ sinh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dân số Trung Quốc giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024, và các chuyên gia cảnh báo xu hướng suy giảm này sẽ còn tiếp diễn.

Trung Quốc đã miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em và triển khai trợ cấp chăm sóc trẻ em hằng năm vào năm 2025, tiếp nối một loạt biện pháp được gọi là “thân thiện với sinh sản” trong năm 2024, như kêu gọi các trường cao đẳng và đại học cung cấp “giáo dục về tình yêu” nhằm khắc họa hôn nhân, tình yêu, sinh nở và gia đình theo hướng tích cực.

Tháng trước, tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc một lần nữa cam kết sẽ thúc đẩy “thái độ tích cực đối với hôn nhân và sinh con” để ổn định tỷ lệ sinh.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm trong nhiều thập niên, do hệ quả của chính sách một con được áp dụng từ năm 1980 đến 2015, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Chi phí cao cho chăm sóc và giáo dục trẻ em, cũng như sự bất ổn việc làm và nền kinh tế tăng trưởng chậm, đã khiến nhiều người trẻ Trung Quốc ngần ngại kết hôn và lập gia đình.