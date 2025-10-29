Trung Quốc chi trả trực tiếp trợ cấp thai sản nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh

Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh (Ảnh: Nikkei).

Theo Cục Quản lý An sinh Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHSA), kể từ ngày 1/11, phụ nữ tại 25 tỉnh của nước này sẽ nhận khoản trợ cấp thai sản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, thay vì thông qua chủ sử dụng lao động như trước đây.

“Việc chi trả trực tiếp trợ cấp giúp người dân được trải nghiệm dịch vụ tiện lợi và hiệu quả hơn, qua đó nâng cao mức độ hài lòng và giảm thủ tục hành chính”, NHSA cho biết.

Theo cơ quan này, mô hình chi trả mới sẽ được mở rộng, bao phủ tới 90% các khu vực hành chính nơi quỹ bảo hiểm xã hội được phân bổ.

Hiện 7 địa phương, gồm thủ đô Bắc Kinh, vẫn chưa triển khai hoàn toàn hệ thống chi trả trực tiếp, nhưng dự kiến sẽ thực hiện trong vài tháng tới.

Giới chuyên gia cho rằng động thái này là một phần trong gói biện pháp khuyến khích sinh con rộng lớn hơn của Trung Quốc, bao gồm trợ cấp tiền mặt cho mỗi trẻ em. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các chính sách này có đủ để làm chậm đà giảm tỷ lệ sinh, một xu hướng có thể làm suy yếu nền kinh tế và hệ thống phúc lợi trong nhiều thập niên tới, hay không.

Trước đó, việc chi trả được thực hiện gián tiếp: người sử dụng lao động chi trả sau khi nhận được nguồn tiền từ cơ quan bảo hiểm y tế địa phương. Khoản trợ cấp này bao gồm chi phí sinh hoạt trong thời gian nghỉ thai sản tiêu chuẩn 98 ngày, trong đó có 15 ngày trước khi sinh.

Theo nhà nhân khẩu học Hà Nhã Phủ (He Yafu), cải cách này nhằm đơn giản hóa quy trình chi trả, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và ngăn chặn tình trạng chậm trễ hoặc khấu trừ vốn phổ biến trong hệ thống cũ.

Ông cũng cho rằng chính sách mới giúp đảm bảo lao động tự do và người làm việc trong nền kinh tế số được nhận đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Một phụ nữ họ Vương sống tại tỉnh Hồ Nam chia sẻ cô từng phải chờ 8 tháng mới nhận được khoản trợ cấp thai sản trước đây, nên hoan nghênh thay đổi này.

Theo Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Pháp (INED), khoảng 2/3 dân số toàn cầu hiện sống ở những quốc gia có tỷ suất sinh thấp hơn mức 2,1 con/phụ nữ.

Tại Trung Quốc, tỷ suất sinh chỉ còn 1 con/phụ nữ, thuộc nhóm thấp nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại về tác động dài hạn đối với nền kinh tế và lực lượng lao động.

Phân biệt đối xử tại nơi làm việc và các khó khăn do người sử dụng lao động gây ra thường được phụ nữ Trung Quốc nêu là lý do trì hoãn hoặc từ bỏ việc sinh con.