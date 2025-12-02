Lý do Trung Quốc quyết định tăng thuế với bao cao su và thuốc tránh thai

Trung Quốc tăng thuế với thuốc và thiết bị tránh thai để tăng tỷ lệ sinh (Ảnh: AFP).

Đây là lần đầu tiên trong ba thập niên Trung Quốc thực hiện động thái này. Theo Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi, người tiêu dùng sẽ phải trả mức thuế 13% đối với các mặt hàng vốn được miễn VAT từ năm 1993, khi Trung Quốc thực thi chính sách một con nghiêm ngặt và tích cực thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình.

Đồng thời, sửa đổi mới đưa ra các ưu đãi cho những người dự định sinh con bằng cách miễn thuế cho các dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ, từ nhà trẻ đến mẫu giáo, cũng như các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đồng thời tổ chức hỗ trợ người khuyết tật và các dịch vụ liên quan tới hôn nhân. Những thay đổi này dự kiến có hiệu lực từ tháng 1.

Chúng phản ánh sự chuyển hướng chính sách rộng hơn, khi Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng dân số đang già hóa nhanh chóng. Quốc gia tỷ dân đã chuyển từ các biện pháp hạn chế sinh sang khuyến khích người dân sinh nhiều con hơn.

Dân số đã giảm 3 năm liên tiếp, chỉ còn 9,54 triệu ca sinh vào năm 2024, chỉ bằng một nửa con số 18,8 triệu gần một thập niên trước, khi chính sách một con được bãi bỏ.

Bắc Kinh đã triển khai một loạt chính sách thúc đẩy sinh đẻ để ứng phó, từ phát tiền hỗ trợ, cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ em đến kéo dài thời gian nghỉ thai sản và kỳ nghỉ của cha.

Nước này cũng ban hành hướng dẫn nhằm giảm số ca phá thai không được xem là “cần thiết về mặt y tế”.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, một vấn đề mà Trung Quốc đang đối mặt là chi phí nuôi con tại quốc gia này tương đối đắt đỏ, theo báo cáo năm 2024 của Viện Nghiên cứu Dân số YuWa tại Bắc Kinh.

Chi phí nuôi một đứa trẻ đến 18 tuổi được ước tính vượt quá 538.000 nhân dân tệ (76.000 USD), con số khiến nhiều người trẻ chùn bước trong bối cảnh kinh tế phát triển chậm lại. Khi giá trị xã hội thay đổi, nhiều người trẻ lựa chọn đầu tư vào sự ổn định và sự nghiệp cá nhân thay vì lập gia đình.

Vì vậy, chính quyền ngày càng tập trung vào các biện pháp nhằm thay đổi thái độ xã hội đối với việc sinh con.

Chuyên gia nhân khẩu học He Yafu của YuWa nhận định, nỗ lực của chính phủ “phản ánh nỗ lực tạo ra một môi trường xã hội khuyến khích sinh con và giảm phá thai”.