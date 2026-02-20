Tổng thống Zelensky: Ukraine đã đưa ra nhượng bộ lớn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: UP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định rằng việc “chúng tôi đang nói chuyện với Nga về các thỏa hiệp” bản thân đã là một sự thỏa hiệp, và Kiev sẽ không nhượng thêm lãnh thổ mới cho Nga.

“Giữ nguyên vị trí hiện tại, đó đã là một sự thỏa hiệp lớn. Họ đã kiểm soát gần 20% lãnh thổ của chúng tôi. Và chúng tôi sẵn sàng nói về hòa bình vào thời điểm này, trên cơ sở giữ nguyên vị trí hiện tại. Đó là một sự thỏa hiệp lớn", ông nói.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng cho “những thỏa hiệp thực sự”, nhưng không chấp nhận “những thỏa hiệp phải trả giá bằng độc lập và chủ quyền của chúng tôi”.

Ngày 18/2, các cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông Zelensky cho biết đã đạt được thỏa thuận rằng việc giám sát tuân thủ lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện với sự tham gia của Mỹ.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các vấn đề chính trị liên quan đến những thỏa hiệp có thể có và cuộc gặp cần thiết giữa các nhà lãnh đạo vẫn chưa được bàn thảo đầy đủ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự.

Ông Zelensky đã bác bỏ mọi phương án rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbass ở miền Đông nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình. “Chúng tôi không thể rút khỏi lãnh thổ của mình. Đó là tuyến phòng thủ thực sự của chúng tôi", ông tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, Oleksandr Pivnenko, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết phía Kiev có khả năng tiếp tục cuộc chiến với Nga thêm nhiều năm nữa.

Ông cũng nói không đồng tình với nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine sẽ thua nếu không sớm đạt được lệnh ngừng bắn với Nga. “Chúng tôi hoàn toàn có khả năng chiến đấu thêm nhiều năm nữa, 100%. Nhưng chiến sự cuối cùng cũng phải chấm dứt", ông nói, nhấn mạnh rằng việc con người phải thiệt mạng vì lãnh thổ là "khó có thể chấp nhận" và chiến sự phải dừng lại.

Ông Pivnenko giải thích rằng xét từ góc độ quân sự, chiến thắng của Ukraine đồng nghĩa với việc giành lại các vùng lãnh thổ từ Nga. Ông thừa nhận đây có thể không phải là ưu tiên trước mắt, nhưng về mặt chiến lược, Ukraine vẫn kiên định với mục tiêu này.

“Chiến thắng của Ukraine về mặt quân sự, dĩ nhiên, là giành lại các vùng lãnh thổ của mình. Tôi hiểu rằng đó có thể chưa phải mục tiêu hiện tại hôm nay, nhưng về lâu dài nó vẫn mang tính quyết định. Có thể mất vài thập kỷ, điều đó không quan trọng", ông nói.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ hay không, ông trả lời rằng Kiev hiện không xem xét phương án này.

“Ngừng bắn dọc theo tuyến tiếp xúc là điều chúng tôi có thể hiểu. Nhưng sẽ không ai từ bỏ lãnh thổ”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Pivnenko lưu ý rằng quân đội Ukraine sẽ thi hành mọi mệnh lệnh từ Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng theo ông, xã hội khó có thể chấp nhận quyết định nhượng lãnh thổ sau những tổn thất đã phải gánh chịu.

“Chúng tôi là một quốc gia thượng tôn pháp luật. Nhưng người dân của chúng tôi sẽ nhìn nhận điều đó như thế nào, và ngay từ đầu chúng tôi chiến đấu để làm gì?", ông nói thêm.

Ông Pivnenko cho biết người dân đã mệt mỏi vì chiến sự và mong muốn nó chấm dứt, nhưng câu hỏi then chốt là cái giá phải trả là gì.