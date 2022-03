Tổng thống Ukraine tuyên bố "vẫn ở Kiev, không ai bỏ trốn"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin Tass, Tổng thống Zelensky đã đưa ra tuyên bố trong đoạn video được đăng trên Instagram hôm 5/2. Đoạn video được cho là quay tại văn phòng tổng thống.

"Cứ vài ngày lại có thông tin tôi bỏ trốn khỏi Ukraine, khỏi Kiev, khỏi văn phòng của tôi. Nhưng tôi vẫn ở đây, và (người đứng đầu văn phòng tổng thống) Andrey Borisovich cũng đang ở đây. Không ai bỏ trốn cả", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Đoạn video được đăng tải sau khi Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 4/3 cho biết, Tổng thống Zelensky đã rời Ukraine và sang nước láng giềng Ba Lan. Một nghị sĩ đối lập của Ukraine nói rằng, ông Zelensky có thể đang ở trong Đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan.

"Các nghị sĩ quốc hội Ukraine nói rằng họ không thể liên lạc với ông ấy ở Lviv. Hiện giờ ông ấy ở Ba Lan", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin chia sẻ trên Telegram.

Tổng thống Ukraine Zelensky ít xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Thay vào đó, ông liên tục đưa ra các thông điệp khác nhau thông qua việc đăng tải trên mạng xã hội video phát biểu từ một địa điểm bí mật.

Các nước phương Tây đặc biệt quan ngại cho sự an toàn của ông Zelensky kể từ khi chiến sự nổ ra. Các nguồn thạo tin cho biết, chính phủ Mỹ đã đề xuất sơ tán nhà lãnh đạo Ukraine đến thành phố Lviv. Theo một quan chức giấu tên của Ukraine, đội ngũ an ninh của Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản sơ tán người đứng đầu chính phủ đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này, quyết tâm ở lại Kiev kể cả khi tin rằng ông đang trở thành "mục tiêu số 1" và gia đình là "mục tiêu số 2" của đối thủ. Ông quyết định ở lại với lý do Ukraine vẫn đang phải chiến đấu với các lực lượng của Nga.

"Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, không phải một cuộc sơ tán. Người Ukraine tự hào về Tổng thống của họ", Tổng thống Zelensky nói.

Trong một video đăng trên Facebook cuối ngày 25/2, Tổng thống Zelensky cho thấy ông vẫn ổn và đang ở lại Kiev cùng với các trợ lý. "Tất cả chúng tôi vẫn đang ở đây, binh sĩ của chúng tôi ở đây... chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ độc lập của dân tộc".

Vào chiều 1/3, các phóng viên của Reuters và CNN đã được đưa tới nơi đặc biệt để phỏng vấn Tổng thống Zelensky. Các phóng viên đã được chở đến một địa điểm ở Kiev trên xe tải. Tòa nhà này dường như là một văn phòng hành chính được xây từ thời Liên Xô. Những người bảo vệ Tổng thống Zelensky hầu hết là binh sĩ trẻ, được trang bị vũ khí hạng nặng. Các cửa đều được che chắn kỹ lưỡng.

Tổng thống không cạo râu và trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ông vẫn nói say sưa trong suốt cuộc phỏng vấn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông đã không được gặp các con trong nhiều ngày qua. Vì lý do an ninh, thông tin về nơi ở của Đệ nhất phu nhân Ukraine cũng được bảo mật, dù Tổng thống Zelensky khẳng định gia đình ông vẫn ở Ukraine.