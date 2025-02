Chiến sự Ukraine tiếp diễn sôi động khi Nga tấn công trên hầu khắp các mặt trận (Ảnh minh họa: Skynews).

Sverdlikove sụp đổ, Ukraine nguy cấp ở Kursk

Kênh Military Summary đưa tin, việc Mỹ tuyên bố rằng châu Âu sẽ không có mặt tại các cuộc đàm phán hòa bình đã gây ra những phản ứng dữ dội. Một cuộc họp giữa Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út hiện cũng đã được xác nhận.

Trên thực địa, lực lượng Moscow triển khai một số cuộc tấn công quy mô lớn ở nam Donetsk, xâm nhập vào Novosilka. Các báo cáo cho biết quân đội Nga (RFAF) cũng đã chiếm giữ các vị trí ở Ulakly ở phía tây Kurakhove.

Tại mặt trận Kursk, tình hình đối với lực lượng Kiev đang trở nên ngày càng nguy cấp. Đồng thời, sau khi chiếm được Sverdlikove, RFAF củng cố phòng thủ ở khu định cư đặc biệt quan trọng này để chuẩn bị cho đòn đánh tổng lực, chọc thẳng vào cụm cứ điểm kiên cố Sudzha. Các cảnh quay mới công bố xác nhận rằng lực lượng Moscow đã chiếm lại ngôi làng Fansiivka vừa bị mất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velyka Novosilka ngày 16/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang khép vòng vây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Ukraine không thể xóa sổ vòng cung bao vây phía tây Pokrovsk

Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev đã cố gắng cắt đứt vòng cung phía tây của Nga bao vây Pokrovsk và Mirnograd, nhưng không thành công.

Yếu tố quyết định sự phát triển tình hình tại khu vực này trong tuần qua là Bộ chỉ huy Kiev mong muốn cắt đứt vòng cung bao vây phía tây chuỗi đô thị Pokrovsk - Mirnograd bằng mọi cách.

Trước hết, quân đội Ukraine (AFU), với lực lượng của các Lữ đoàn độc lập 42 và 32, được hỗ trợ bởi các đơn vị Vệ binh Quốc gia, đã cố gắng đột phá từ Novooleksandrivka đến khu vực Novotroitske.

Tuy nhiên, thay vì dùng "nắm đấm lớn" để dứt điểm, họ đã chọn sử dụng các nguồn lực chiến đấu có sẵn để thực hiện một loạt các cuộc tấn công có tính toán. Kết quả là, quân đội Nga một lần nữa nghiền nát các đơn vị Kiev, sau đó giành quyền kiểm soát ngôi làng Uspenovka, qua đó mở rộng vòng cung về phía tây.

Cùng lúc đó, AFU đã cố gắng tấn công từ trung tâm Pokrovsk. Lần này, lực lượng kết hợp của Lữ đoàn Jaeger số 68 và Trung đoàn xung kích độc lập số 425 đã được tung vào trận chiến.

Bộ chỉ huy Kiev quyết định tấn công qua khu định cư Zverevo, với một mũi thọc sâu xa hơn đến Peschanoye và tiến đến khu vực Volkovo. Họ hy vọng sẽ xóa bỏ những thành công của RFAF đã đạt được trong mùa thu đông 2024 theo hướng này và ngăn chặn cuộc tấn công tiếp theo của đối phương vào Udachnoye. Nhưng việc đạt được mong muốn một lần nữa lại nằm ngoài khả năng của họ.

Mặc dù đã tạm thời khôi phục quyền kiểm soát khu định cư Zverevo, nhưng việc chiếm Peschanoye nằm ngoài khả năng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Do đó, mối đe dọa bởi vòng cung phía tây Pokrovsk và Mirnograd vẫn còn nguyên.

AFU một lần nữa tiêu tốn các nguồn lực sẵn có của mình, điều này cuối cùng đã làm giảm khả năng phòng thủ của chính họ theo hướng này. Vì vậy, có thể cho rằng "chiến thắng Zverevo" sẽ quay trở lại tác động nghiêm trọng tới khả năng hành động tiếp theo của lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 16/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang tiếp tục tấn công thọc sâu theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Kursk: Ukraine tháo chạy quá nhanh khỏi Sverdlikovo

Kênh Readovka cho biết, lực lượng Moscow không ngừng tiến về Sudzha, một điểm then chốt đối với nhóm Ukraine ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, quá trình giành lại quyền kiểm soát trở nên phức tạp do các vị trí phòng thủ có tổ chức của AFU.

Nỗ lực đột phá trước đó của Bộ chỉ huy Kiev cho thấy mong muốn tuyệt vọng của họ là giữ vững các vùng lãnh thổ kiểm soát và giành lại các điểm then chốt đã mất. Vì điều này, AFU sẵn sàng ném thiết bị và nhân sự mà không do dự.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, có thể thấy rằng kênh chính cung cấp vật tư chiến tranh cho lực lượng Kiev ở Sudzha là đường cao tốc 38K-004. Bằng cách giành quyền kiểm soát đường cao tốc này, nhiệm vụ đánh bật đối phương khỏi các khu vực biên giới của Nga có thể được đơn giản hóa đáng kể.

Đây là hướng mà RFAF đang di chuyển. Lực lượng Moscow tập trung nỗ lực vào việc xóa sổ Sverdlikovo. Dưới áp lực quá lớn, AFU đã bị đẩy ra khỏi khu định cư, lùi về vùng ngoại ô phía đông. Có khả năng, điều này mở ra không gian cho một cuộc hành quân cưỡng bức dọc theo đường cao tốc 38K-030 đến Zaoleshenka và Goncharovka.

Nhưng chính việc rút quân quá nhanh của quân đội Ukraine khỏi Sverdlikovo lại đặt ra dấu hỏi lớn, phải chăng AFU đang giăng bẫy, lừa lực lượng Moscow đang "say mồi", xông lên truy kích để đánh thọc sườn từ Lebedevka và Kazachya Loknya nhằm xóa sổ các đơn vị tiên phong của Nga.

Đây là lý do tại sao có thể cho rằng Bộ chỉ huy Moscow sẽ thận trọng, thay vì ào lên truy kích thì chuyển sang dọn sạch Lebedevka, ngăn chặn một cuộc phục kích có thể xảy ra của đối phương. Ngoài ra, bước đi này cũng sẽ cho phép lộ ra hậu phương của các đơn vị Ukraine đóng quân tại khu vực Malaya Loknya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 16/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Rộ tin Ukraine đã thất thủ ở Andriivka, Nga đóng sập "cửa tử"

Kênh Readovka xác nhận, quân đội Nga đã phá vỡ được sự kháng cự của đối phương tại Andriivka trên mặt trận nam Donbass. AFU đã rút khỏi khu định cư, chỉ giữ lại quyền kiểm soát các vị trí ở ngoại ô.

Việc chiếm Andriivka mở ra cho RFAF khả năng tiếp cận thung lũng sông Volchya, đồng thời, các đơn vị Kiev mắc kẹt thực sự bị khóa chặt, vì họ đã mất tuyến đường thoát cuối cùng.

Những nỗ lực tháo chạy của AFU - cả qua thung lũng Volchya và dọc theo đường cao tốc N-15 - chắc chắn sẽ thất bại vì khu vực này đang bị quân đội Nga tấn công trực tiếp.

Thật khó để xác định chính xác số lượng binh sĩ AFU bị mắc kẹt, chỉ biết rằng Lữ đoàn cơ giới độc lập số 33, Lữ đoàn xung kích đường không số 79, Tiểu đoàn tấn công độc lập số 214 và Lữ đoàn an ninh số 101 thuộc Bộ tổng tham mưu Ukraine đã đồn trú tại khu vực này với số lượng lên tới hàng trăm quân nhân. Họ chủ yếu trấn giữ các công sự dã chiến ở phía tây làng Dachnoye và làng Ulakly.

Có khả năng, lực lượng Kiev vẫn có thể cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, nhưng khả năng thành công giảm đáng kể do tuyến đường đang bị hỏa lực bắn phá, và UAV Nga đang theo dõi chặt chẽ khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Andriivka ngày 16/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga đột phá theo hướng Vremyevsk

Kênh Rybar cho biết, Moscow phá hủy Nhà máy nhiệt điện Nikolaev ở Nikolaev và cây cầu ở Zatoka thuộc vùng Odessa. Đáp trả, Kiev tập kích các vùng Saratov, Rostov, Volgograd, Kaluga và Kursk bằng UAV nhưng không gây ra hậu quả đáng kể.

Theo hướng Kursk, quân đội Nga đang hoàn tất việc kiểm soát Sverdlikovo và truy quét tàn quân đối phương, từ đó mở ra tuyến đường trực tiếp đến Sudzha dọc theo xa lộ.

Trên trục Kupyansk - Svatovsky, lực lượng Moscow hoạt động tích cực hơn ở khu vực Topoli phía bắc Kupyansk, tạo ra một đầu cầu khác ở bờ phải sông Oskol.

Tại Andriivka, RFAF đang tấn công các vị trí của đối phương ở khu vực làng Ulakly và UAV Nga đang phá hủy hàng loạt phương tiện bọc thép của AFU, đặc biệt là xe tăng.

Về phía Vremyevsk, lực lượng Moscow tấn công Skudnoye từ hướng Novy Komar, họ cũng đột phá được hàng phòng ngự của lực lượng Kiev gần Rivnepil và tiến vào Novosilka.

Kênh RVvoenkory cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình trên hướng Vremyevsk. Theo đó, RFAF vượt sông Mokrye Yaly và đột phá qua tuyến phòng thủ của đối phương, tiến vào Novoocheretovatoye, nơi họ giành được chỗ đứng vững chắc.

"Nga tiến về phía bắc các khu định cư Vremevka, Velyka Novosilka, phía tây khu định cư Novy Komar và vùng ngoại ô đông nam khu định cư Novoocheretovatoye trên một khu vực rộng tới 5km và sâu tới 2km", nguồn tin Ukraine thừa nhận.

Các đơn vị Moscow cũng đột phá vào Novoselovka bằng xe cơ giới và đổ quân thành công, hàng chục binh lính đã có mặt tại trung tâm khu định cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velyka Novosilka ngày 16/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh dữ dội ở Pokrovsk và Novopavlovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Xảy ra 117 cuộc giao tranh, phần lớn là ở hướng Pokrovsk và Novopavlovsk. Moscow tiến hành một trận tập kích tên lửa và 53 cuộc không kích, sử dụng 2 tên lửa và thả 72 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 1.152 UAV cảm tử và thực hiện 4.197 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản đẩy lùi nỗ lực xung phong của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov. Không có cuộc đụng độ vũ trang nào được ghi nhận ở các hướng Dnieper và Gulyai-Polye. Tại Kursk, lực lượng Kiev đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương và hai cuộc giao tranh khác vẫn đang diễn ra.

Ở Pokrovsk, RFAF tấn công 38 lần. Theo dữ liệu sơ bộ, tổn thất của Moscow theo hướng này lên tới 172 quân nhân thương vong, 2 xe tăng, 17 xe cơ giới, 2 xe máy và 1 súng cối bị phá hủy. Ngoài ra, 3 xe tăng, 3 xe cơ giới và 1 súng cối của Nga bị hư hại đáng kể, báo cáo viết.

UAV tập kích nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, theo công chúng Nga, rạng sáng nay 17/2, UAV Ukraine đã tấn công Nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar của Nga, gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Công chúng Nga đưa tin rằng có xác UAV bị bắn hạ đã rơi gần một nhà máy lọc dầu địa phương và một đám cháy đã bùng phát.

Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận về một "cuộc tấn công lớn" được cho là do UAV thực hiện vào khu vực này, nhưng thông điệp của ông không đề cập đến Nhà máy lọc dầu Ilsky.

Bloomberg: Mỹ muốn ngừng bắn ở Ukraine trước lễ Phục sinh

Bloomberg trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với các quan chức châu Âu rằng họ muốn đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trước lễ Phục sinh, ngày 20/4.

Một số người được Bloomberg phỏng vấn cho biết tốc độ đàm phán, bắt đầu vào tuần này tại Ả Rập Xê Út với sự tham gia của các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga, là đầy tham vọng và có khả năng không thực tế.

Một người đối thoại lưu ý, việc đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay là một kịch bản có khả năng xảy ra hơn nhiều.

Tuần trước, ông Trump đã khởi động sáng kiến hòa bình của mình bằng một cuộc gọi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và khiến các quan chức châu Âu sửng sốt khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Piet Hegseth, cho biết châu Âu sẽ chịu trách nhiệm về các đảm bảo an ninh và lực lượng gìn giữ hòa bình cần thiết để đảm bảo cho Ukraine an toàn sau khi đạt được thỏa thuận.

Ông Zelensky nêu các đảm bảo an ninh mà Ukraine mong muốn

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ đích danh các đảm bảo an ninh mà Ukraine cần từ các đồng minh bao gồm một số lượng lớn tên lửa, một đội quân lớn, đầu tư, tư cách thành viên EU và các thỏa thuận quốc phòng với các đối tác giống như Israel.

Ông Zelensky nêu tên một "đội quân lớn" là một đảm bảo an ninh khác, có quy mô tương đương với quân đội Nga nếu Ukraine không phải là thành viên NATO.

Tổng thống Ukraine Vovlodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Và điều này rất quan trọng về mặt tâm lý, vì đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy ông Putin sẽ không hành động nếu ông ấy hiểu rằng chúng ta có một đội quân có quy mô tương đương", nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng.

Ông nhấn mạnh: "Và một điều nữa mà chúng tôi cần. Chúng tôi thực sự không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng khi Iran tấn công Israel thì Mỹ, Pháp, Anh và những nước khác - mặc dù Israel không phải là thành viên của NATO - đã bắt đầu bảo vệ người dân Israel khỏi tên lửa của Iran. Điều này có nghĩa là họ có các đảm bảo an ninh cụ thể từ Mỹ, Pháp, Anh và các đồng minh khác. Tôi nghĩ chúng tôi thực sự cần điều đó".

Anh sẵn sàng gửi quân đội đến Ukraine để đảm bảo thỏa thuận hòa bình

The Telegraph đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông đã chuẩn bị gửi quân đội Anh tới Ukraine để đảm bảo thực hiện bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Thủ tướng Starmer tuyên bố: "Vương quốc Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đẩy nhanh công tác đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điều này bao gồm hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraine, bên cạnh khoản đóng góp 3 tỷ bảng Anh (3,78 tỷ USD) mỗi năm cho đến ít nhất là năm 2030. Điều này cũng có nghĩa là sự sẵn sàng và mong muốn đóng góp vào việc đảm bảo an ninh của Ukraine bằng cách triển khai quân đội của chúng tôi trên bộ, nếu cần thiết".

Ông Starmer lưu ý rằng, "bất kỳ vai trò nào trong việc giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine đều giúp đảm bảo an ninh cho lục địa của chúng tôi và an ninh của đất nước".

Thủ tướng Anh tin rằng việc kết thúc chiến tranh không thể trở thành một sự ngừng bắn tạm thời trước một cuộc tấn công mới của Nga.