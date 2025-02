Một người lính Ukraine đang chờ đợi trong một hầm trú ẩn ở rừng Serebryansky thuộc vùng Luhansk (Ảnh: Bloomberg).

Kursk: Ukraine chính thức đầu hàng ở Sverdlikove

Kênh Military Summary đưa tin, sau một vài ngày giao tranh hạn chế, quân đội Nga (RFAF) lại bắt đầu một số hoạt động tấn công cơ giới mạnh mẽ trên nhiều khu vực tiền tuyến.

Lực lượng Moscow mở rộng rất nhanh vùng kiểm soát xung quanh Velyka Novosilka tại nam Donbass, các nguồn đáng tin cậy xác nhận về việc họ đã chiếm được ngôi làng Novosilka gần đó.

Ở phía tây Kurakhove, hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Nga ở Ulakly giành được những lãnh thổ đầu tiên. Trong khi đó, một số nguồn tin xác nhận phần lớn ngôi làng đã được RFAF kiểm soát. Các cánh đồng giữa Ulakly và Kurakhove rất có thể đã bị quân đội Ukraine (AFU) bỏ hoang sau khi tháo chạy.

Ở phía bắc sông Oskil thuộc mặt trận Kharkov, RFAF đang tiến quân ở một số nơi, hoạt động đang gia tăng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Kiev đã chính thức đầu hàng ở khu định cư Sverdlikove thuộc vùng Kursk. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp tạo một đầu cầu vững chắc để RFAF tung đòn tấn công quyết định nhằm hạ gục Sudzha, thành phố quan trọng bậc nhất mà AFU quyết giữ bằng mọi giá trên lãnh thổ Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 17/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang khép vòng vây theo các mũi tên đỏ sau khi xóa sổ phần lớn đơn vị Kiev trong vòng vây(Ảnh: Military Summary).

Nga xóa sổ vòng vây ở nam Donbass

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã xóa bỏ cái gọi là "túi Dachnoye" ở phía tây Kurakhove, nơi họ bao vây hơn 3 lữ đoàn Ukraine.

Cụ thể, bất chấp nguy hiểm cực độ, các đơn vị Kiev đã cố gắng mở đường máu tháo chạy về phía tây qua làng Ulakly. Trong cuộc rút lui tuyệt vọng, AFU đã mất nhiều người và chỉ một số ít có thể thoát khỏi "cửa tử".

Ở thời điểm này, khu vực gần làng Dachnoye đang được các binh sĩ Nga rà soát để tìm kiếm những người lính Ukraine vẫn còn mắc kẹt trong vị trí chiến đấu của họ. Tại các khu vực đã được Nga kiểm soát, hầu hết quân nhân Ukraine tự nguyện đầu hàng mà không kháng cự. Những người còn lại đều cố gắng chạy thoát thân từ trước, bất chấp nguy cơ bị hỏa lực đối phương ngăn chặn.

Ngoài ra, AFU đã từ bỏ hầu hết Ulakly do các đơn vị Moscow tiến gần đến Konstantinople từ phía nam và như vậy, lại xuất hiện nguy cơ đe dọa những binh sĩ tử thủ ở ngôi làng sắp bị bao vây.

Lực lượng Moscow đang hành động theo nguyên tắc cắt nhỏ đối phương thành nhiều phần. Phần tiếp theo, trong tương lai cũng sẽ bị cắt đứt, là khu vực Konstantinople, nhưng ít nhất lực lượng Kiev có thể tạm thời dựa vào ngôi làng Razliv để câu giờ.

Khu định cư này có các vị trí kiên cố bao phủ các lối tiếp cận đường cao tốc N-15. Tuy nhiên, RFAF tiến từ khu vực Velyka Novosilka theo hướng ngôi làng Bogatyr, bằng cách này hay cách khác, đang tạo các điều kiện tiên quyết cho một cuộc bao vây quy mô lớn hoàn toàn mới đối với AFU.

Với những diễn biến nóng bỏng này, có thể thấy lực lượng của Nhóm lực lượng Tavria của AFU trong tương lai sẽ bị đẩy lùi về sát sông Volchya. Do đó, "túi Dachnoye" bị xóa sổ còn lâu mới là chặng cuối trong bước tiến dồn dập của quân đội Nga ở phía tây Kurakhove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 17/2. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar xác nhận, trên hướng Andriivka, lực lượng Moscow đã "thu mẻ lưới lớn" dọc tuyến Ulakly - Dachnoye. Theo đó, họ đã xóa sổ một vùng rộng lớn ở khu vực Ulakly và xâm nhập ngôi làng từ phía nam và phía đông.

Ở phía nam Konstantinople, RFAF đang tiến hành các cuộc tấn công với sự hỗ trợ của xe bọc thép, cố gắng giành quyền kiểm soát các tòa nhà. Lính xung kích cũng đang dần mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phía bắc và phía nam khu định cư Andriivka lân cận.

Ở phía bắc, các trận phản công dữ dội đang tiếp diễn ở Andriivka. AFU sử dụng chiến thuật "tấn công hỏa lực", cố gắng ngăn chặn lính xung kích Nga củng cố vị trí. Mặc dù vậy, RFAF đã đẩy lùi đối phương khỏi một số cứ điểm ở phía nam và phía bắc ngôi làng.

Tại làng Ulakly, quân đội Nga đã xóa sổ các vị trí trước đây là một phần của hệ thống phòng thủ Kurakhove.

Trong đoạn video xuất hiện trực tuyến, bộ binh Ukraine đang rút lui về phía tây dưới hỏa lực pháo binh, cố gắng thoát khỏi vòng vây.

Song song với đó, lực lượng Moscow đã bắt đầu cuộc tấn công vào trung tâm Ulakly. Các nhóm xung kích bằng xe bọc thép đã xâm nhập vùng ngoại ô phía đông nam ngôi làng, nhưng hiện tại vẫn chưa biết liệu họ có giành được chỗ đứng hay không.

Về phía đông nam Konstantinople, quân đội Nga cũng thực hiện một loạt cuộc đột phá. Các nhóm bộ binh tiên phong đã đào hào ở các vành đai rừng trên đường tiếp cận khu định cư;, RFAF đang tích lũy quân dự bị để tiếp tục tấn công.

Vị trí của nhóm lực lượng Kiev trong khu vực đang dần suy yếu. Bộ chỉ huy Moscow đang cố gắng ngăn chặn các đơn vị đối phương - vốn đã mất khả năng chiến đấu - rút lui về phía tây và tập hợp lại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 17/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đã chiếm được vùng gạch chéo (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nổ ra 122 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Nga tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa với 2 quả đạn và 53 cuộc không kích, sử dụng 67 bom KAB. Ngoài ra, họ cũng triển khai 1.067 UAV cảm tử".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, nơi giao tranh dữ dội nhất trong 24 giờ qua là hướng Pokrovsk. RFAF đã tấn công 44 lần. Theo dữ liệu sơ bộ, 325 binh sĩ Nga bị thương vong, trong đó có 163 người thiệt mạng. Một xe tăng, 7 UAV, 1 hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 và 2 ô tô cũng bị phá hủy. Ngoài ra, còn có 2 ô tô, 1 xe máy, 2 ăng-ten điều khiển UAV và 3 hệ thống pháo binh bị hư hại.

AFU cơ bản bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương ở Novopavlovskoye, Kupyansk, Liman, Toretsk, Kharkov, Seversk, Kramatorsk và Orekhov. Theo hướng Kursk, lực lượng Kiev đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của đối phương, 2 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Ở các khu vực khác, tình hình vẫn không có thay đổi đáng kể, báo cáo viết.

Quốc hội Anh muốn bỏ phiếu về việc gửi quân đến Ukraine

Politico cho biết, các nhà lập pháp Anh muốn đưa đề xuất của Thủ tướng Keir Starmer về việc gửi quân đến Ukraine, như một phần của quá trình hậu chiến, để bỏ phiếu.

Các nghị sĩ Anh cho biết, họ tin rằng các nhà lập pháp nên tham gia vào bất kỳ quyết định nào về việc triển khai quân đến Ukraine.

Nghị sĩ đảng Lao động cầm quyền Clive Lewis nói với Politico rằng, cần phải có một cuộc tranh luận tại quốc hội vì việc gửi quân Anh đến Ukraine có thể khiến họ "gặp nguy cơ trước một cường quốc hạt nhân nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ".

"Chúng tôi cần sự ủng hộ của công chúng đối với một bước đi như vậy và quốc hội có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo điều này", ông nói thêm.

Người phát ngôn của đảng Dân chủ Tự do Helen Maguire cho biết đảng này ủng hộ các đề xuất của chính phủ về Ukraine, nhưng "chúng tôi luôn ủng hộ việc quốc hội có tiếng nói về việc triển khai quân đội".

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Mark Garnier cho biết "trong khi các thủ tướng có thể triển khai quân đội mà không cần sự chấp thuận của quốc hội", thì tiền lệ của cựu Thủ tướng đảng Lao động Tony Blair (người đã cho phép chiến tranh Iraq) có nghĩa là ông Starmer cũng nên làm như vậy.

Tổng thống Pháp Macron bình luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên mạng xã hội X cho biết, hòa bình ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu hành động gây hấn của Nga bị ngăn chặn và các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy cho Ukraine được đưa ra.

Ông nhấn mạnh rằng nếu không có những đảm bảo như vậy, sẽ có nguy cơ lặp lại kịch bản của các thỏa thuận Minsk, vốn đã không mang lại hòa bình lâu dài.

Sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với các nhà lãnh đạo EU, Tổng thống Macron đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Pháp lưu ý rằng để đạt được hòa bình ổn định, không chỉ cần ngừng bắn mà còn phải tạo các cơ chế đáng tin cậy để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Macron lưu ý rằng nếu không có những đảm bảo như vậy, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng có thể không hiệu quả như các thỏa thuận Minsk, vốn đã không ngăn chặn được sự leo thang của cuộc xung đột.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ cùng làm việc về vấn đề này với tất cả châu Âu, Mỹ và Ukraine. Đây là một điểm then chốt. Chúng tôi tin rằng châu Âu phải đầu tư tốt hơn, nhiều hơn và cùng nhau đầu tư vào an ninh và quốc phòng của họ - cả hiện tại và tương lai".

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Pháp hôm 7/12/2024 (Ảnh: Trang thông tin cá nhân Tổng thống Macron trên X).

Ông Zelensky nói về tư cách thành viên NATO của Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD, đã phản đối việc loại trừ vấn đề tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine trong NATO khỏi quá trình đàm phán về "chấm dứt chiến tranh".

Ông Zelensky nhắc lại việc rút quân vội vã của phương Tây khỏi Afghanistan vào năm 2021 và do đó lên tiếng phản đối các chiến thuật đàm phán liên quan đến việc từ bỏ các yêu cầu cốt lõi ngay cả trước khi bắt đầu đàm phán.

Đề cập đến tuyên bố từ Mỹ rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO, nhà lãnh đạo Zelensky cho biết: "Bạn không thể chỉ gạt vấn đề này khỏi bàn đàm phán. Nó không diễn ra theo cách đó. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai quan tâm đến Afghanistan 2.0".

Theo ông Zelensky, thảm kịch ở Afghanistan là do "thiếu tôn trọng mạng sống con người... Do đó, có kinh nghiệm về những gì xảy ra khi ai đó kết thúc một việc gì đó mà không suy nghĩ kỹ và rút lui rất nhanh".

Thỏa thuận rút quân phương Tây khỏi Afghanistan đã được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump và được thực hiện dưới thời người kế nhiệm Joe Biden vào năm 2021. Điều này dẫn đến việc rút quân hỗn loạn khỏi đất nước, trong khi Taliban nhanh chóng chiếm được thủ đô Kabul sau nhiều thập kỷ giao tranh và do đó nắm quyền lực ở đất nước này.

Đan Mạch: Nga là mối đe dọa thực sự đối với an ninh của châu Âu

European Pravda đưa tin, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen kêu gọi không được phép để chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga lan ra ngoài Ukraine.

"Nga là mối đe dọa thực sự đối với an ninh của toàn bộ châu Âu, và do đó là đối với tự do của chúng ta, vì vậy thông điệp quan trọng nhất của buổi tối nay là nhu cầu tái vũ trang", bà nói.

"Chúng ta phải tái vũ trang ở Đan Mạch, chúng ta phải tái vũ trang ở châu Âu và chúng ta phải làm điều này để ngăn chặn Nga lan rộng chiến tranh từ Ukraine sang các nước châu Âu khác", Thủ tướng nói thêm.

Những tuyên bố của bà Frederiksen lặp lại ước tính của tình báo Đan Mạch rằng nếu chiến tranh ở Ukraine kết thúc, Nga có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở châu Âu trong khoảng 5 năm nữa.

Đổi lại, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố tầm quan trọng của sự tham gia của Mỹ vào các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine, gọi đó là "cách duy nhất" để kiềm chế hiệu quả Nga.

Đức chuyển đợt vũ khí viện trợ mới cho Ukraine

European Pravda đưa tin, hôm 17/2, chính phủ Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới, bao gồm thiết bị, máy bay không người lái và đạn dược cho nhiều hệ thống khác nhau.

Cụ thể, gói viện trợ bao gồm 56 xe bọc thép MRAP, đạn dược cho xe tăng Leopard 1 và xe chiến đấu bộ binh Marder.

Xe tăng Leopard 1 do Đức chế tạo (Ảnh: Quân đội Đức).

Ngoài ra, chính phủ Đức báo cáo đã chuyển giao 282.000 viên đạn cho pháo phòng không tự hành Gepard, cũng như tên lửa cho hệ thống phòng không IRIS-T SLM và IRIS-T SLS. Bốn lựu pháo Zuzana-2 nữa cũng được chuyển giao như một phần của dự án được tài trợ chung với Na Uy và Đan Mạch.

Ngoài ra, Đức đã chuyển giao 50.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm và 2.000 quả đạn cỡ nòng 122mm.

Chính phủ Đức cũng tuyên bố chuyển giao 300 UAV tấn công HF-1, 51 UAV trinh sát Vector cùng phụ tùng thay thế, 245 UAV trinh sát RQ-35 Heidrun, 29 UAV trinh sát Songbird và 14 UAV trinh sát Hornet XR.

Bên cạnh đó, Đức còn tặng thiết bị rà phá bom mìn, hơn 600 máy đo xa laser và xe cho lực lượng biên phòng Ukraine.