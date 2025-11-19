Tổng thống Ukraine tuyên bố làm mọi cách để chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đang chuẩn bị khôi phục các cuộc đàm phán và đã xây dựng các giải pháp mà chúng tôi sẽ đề xuất với các đối tác. Làm mọi thứ có thể để sớm chấm dứt chiến tranh là ưu tiên hàng đầu của Ukraine”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói khi thông báo về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11.

Reuters dẫn một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia các cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận sẽ không có đại diện nào của Nga có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói rằng "các cuộc gặp này đang diễn ra mà không có sự tham gia của Nga”.

"Chúng tôi sẽ chờ thông tin về những gì thực sự sẽ được thảo luận tại Istanbul”, ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 19/11, nơi ông dự định thảo luận về các con đường khả thi hướng tới một "nền hòa bình công bằng và lâu dài" cho Ukraine.

“Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc trao đổi đủ thực chất", ông nói thêm.

Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan có thể sẽ thông báo kết quả đàm phán cho Điện Kremlin.

Tổng thống Ukraine cho biết Kiev dự định khôi phục các cuộc trao đổi tù binh với Moscow, nhấn mạnh rằng mục tiêu là "khôi phục" tiến trình này và "đưa tù binh Ukraine trở về nhà".

Các động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đến Istanbul vào ngày 11/11 để làm việc về việc "gỡ bỏ" bế tắc trong tiến trình trao đổi tù binh đang bị đình trệ.

Mặc dù không công bố các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga, ông Umerov sau đó cho biết các bên đã "đồng ý kích hoạt các thỏa thuận Istanbul" về việc trả tự do cho 1.200 người Ukraine bị tạm giữ tại Nga.

Hơn 2.500 binh sĩ Ukraine được cho là vẫn đang bị tạm giữ tại Nga.

Ukraine và Nga đã tổ chức một số vòng đàm phán tại Istanbul vào đầu năm nay, dẫn đến việc trao đổi hàng nghìn tù binh và hồi hương hài cốt của những binh sĩ tử trận.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển hướng tới một lệnh ngừng bắn hoặc một giải pháp rộng rãi hơn.

Những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Kiev và Moscow đã bị đình trệ, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thỏa hiệp về các yêu cầu của Moscow cũng như tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

Một hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức ​​giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Budapest cũng đã bị hủy sau khi Washington được cho là nhận định rằng Moscow sẽ không đồng ý ngừng bắn.

Kiev, với sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ và châu Âu, đã kêu gọi ngừng bắn trên giới tuyến hiện tại. Moscow đã bác bỏ đề xuất này và tiếp tục yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt.