Nga dành cam kết an ninh mạnh cho Tổng thống Ukraine nếu đến Moscow

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 13/9, Đại sứ Lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik đã bình luận về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin để tới Moscow đàm phán.

Ông cho rằng, điều này cho thấy ông Zelensky “chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hòa bình”.

“Ai trên thế giới cũng biết rằng những đảm bảo của Tổng thống Putin là một trong những đảm bảo mạnh mẽ nhất. Ông Zelensky không có lý do gì để không tin tưởng”, ông Miroshnik nói.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm: “Nói cách khác, một chuyến đi tới Moscow không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho ông Zelensky. Đối với ông ấy, mối nguy chính là điều gì sẽ xảy ra nếu phải đạt được một thỏa thuận. Đó mới là điều đang ngăn cản ông Zelensky, chứ không phải việc ông ấy phải tới Moscow hay bị đe dọa ở đó, ông ấy hoàn toàn không bị đe dọa”.

Trước đó, trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng mời ông Zelensky tới Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng cho một cuộc gặp.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối lời đề nghị này. Kiev cho rằng, Moscow đang tìm cách trì hoãn một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo khi đề xuất tổ chức cuộc họp ở Moscow.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tín hiệu, và tôi đã đáp lại, tôi sẵn sàng cho bất kỳ cuộc gặp nào, nhưng không phải ở Nga", Tổng thống Zelensky ngày 8/9 cho biết.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay có sự tham gia của các bên trung gian, nhưng điều kiện then chốt vẫn là ngừng bắn tạm thời.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: “Dù đó là hình thức song phương hay đa phương, chúng tôi đều hoan nghênh cơ hội đối thoại, đặc biệt nếu những điều kiện tiên quyết mà chúng tôi đã thảo luận hồi đầu năm nay được đáp ứng, cụ thể là lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán”.

Hòa đàm giữa Nga và Ukraine đang bị đình trệ do bất đồng chủ yếu ở 2 vấn đề gồm lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu Washington sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Kiev, giới chức Ukraine và các nước đồng minh phương Tây đã tiến hành nhiều cuộc họp để thảo luận về các đảm bảo an ninh tiềm năng.

Tổng thống Zelensky cho biết văn kiện cơ bản về các đảm bảo an ninh cho Ukraine “gần như đã sẵn sàng”.

“Văn kiện cơ bản về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và cho toàn bộ châu Âu của chúng ta gần như đã sẵn sàng. Các chi tiết đang được rà soát kỹ lưỡng và mọi thứ sẽ được thống nhất với tất cả các đối tác”, ông nói.

Ông Zelensky lưu ý, “hiện nay cần phải gây sức ép, buộc Nga chấm dứt các hành động thù địch, hướng tới một hình thức cuộc gặp hiệu quả và một lệnh ngừng bắn đáng tin cậy”.

Ông nhấn mạnh, một kết quả như vậy chỉ có thể đạt được nếu Ukraine hợp tác với châu Âu, Mỹ và các tác nhân toàn cầu khác.