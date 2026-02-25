Tổng thống Ukraine nêu triển vọng chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Na Uy hôm 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quá trình đàm phán chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều cấp độ. Tuy nhiên, những khó khăn chính vẫn nằm ở khía cạnh chính trị, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ và ý chí chính trị.

Theo ông Zelensky, các cuộc đàm phán mới giữa phía Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra trong thời gian tới.

“Sáng nay, tôi vừa được Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov báo cáo. Ông ấy đang trên đường đến Thụy Sĩ. Ngày mai sẽ có cuộc gặp song phương giữa Ukraine và phía Mỹ tại đó”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng kiêm trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, tại Geneva.

“Trước tiên, sẽ là cuộc gặp song phương với phía Mỹ. Vấn đề đầu tiên là gói thịnh vượng, tức là gói hỗ trợ phục hồi kinh tế cho Ukraine, và hai bên sẽ thảo luận chi tiết”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine nói rõ rằng hai bên sẽ cùng nhau soạn thảo một văn kiện về kinh tế, trong khi Ukraine cũng đang chuẩn bị kế hoạch toàn diện của riêng mình.

“Song song đó, chúng tôi đang làm việc trên một kế hoạch 20 điểm, các đảm bảo an ninh và một gói kích thích kinh tế”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ ủng hộ việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng nhấn mạnh vấn đề này thực chất phức tạp hơn nhiều.

"Chúng tôi hiểu rằng Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt, nhưng theo tôi, những khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở mặt trận quân sự", tổng thống giải thích.

Ông cũng cho biết đã thảo luận với các đối tác về thể thức đối thoại ba bên có sự tham gia của các đại diện quân sự của Ukraine, Mỹ và Nga để giám sát việc ngừng bắn.

"Các tướng lĩnh từ Ukraine, Mỹ và Nga đã thảo luận về cách thức giám sát lệnh ngừng bắn khi nó được thực hiện", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng các vấn đề cốt lõi vẫn không thay đổi và liên quan đến các quyết định chính trị.

"Vấn đề là ý chí chính trị để chấm dứt cuộc chiến này và vấn đề lãnh thổ. Đó là những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải", ông nói.

Theo ông, vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào những ngày đầu tháng 3, nhưng không nên kỳ vọng vào những bước đột phá lớn.

"Tôi không chắc rằng ngày mai chúng ta sẽ có kết quả rõ ràng về vấn đề đất đai và lãnh thổ… theo tôi, những vấn đề này cần được đưa lên cấp độ lãnh đạo", tổng thống nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các vấn đề nhân đạo, bao gồm trao đổi tù binh, vẫn là một trong những chủ đề chính của các cuộc đàm phán.

Việc tiếp tục tái thiết Ukraine sau khi bị tàn phá do các cuộc không kích và giao tranh trên chiến tuyến đã trở thành một yếu tố quan trọng trong các cuộc đàm phán.

Ukraine hy vọng sẽ thu hút khoảng 800 tỷ USD từ nguồn vốn công và tư trong 10 năm tới để xây dựng lại đất nước. Báo cáo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 23/2 cho thấy việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính sẽ tiêu tốn 588 tỷ USD.