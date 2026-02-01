Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đạt thỏa thuận lãnh thổ với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn ngày 31/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Zelensky, các tranh chấp lãnh thổ không thể giải quyết trong các nhóm đàm phán cấp thấp hơn.

"Ít nhất, chúng ta phải có khả năng, bằng hình thức này hay hình thức khác, để duy trì liên lạc với Nga, với nhà lãnh đạo của họ. Nếu không có hình thức như vậy, theo quan điểm của tôi, các nhóm của chúng ta sẽ không thể đạt được thỏa thuận về lãnh thổ", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh một cuộc gặp ba bên là cần thiết, vì một phần trong các đảm bảo an ninh của Ukraine bao gồm tư cách thành viên EU và sự hỗ trợ từ “Liên minh các nước thiện chí”.

Tổng thống Ukraine sau đó nhắc lại rằng một cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề lãnh thổ.

"Hiện tại, có một kế hoạch 20 điểm để chấm dứt xung đột, và nó bao gồm những vấn đề khó khăn liên quan đến lãnh thổ. Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, tôi không tin rằng ai khác ngoài các nhà lãnh đạo có thể giải quyết vấn đề lãnh thổ", ông Zelensky cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kế hoạch hòa bình 20 điểm được ký kết không chỉ bởi Mỹ, Ukraine và Nga, mà còn bởi EU, vì văn kiện này dự kiến gồm điều khoản ​​Ukraine sẽ trở thành thành viên của EU.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng vào các cuộc đàm phán tiếp theo vào tuần tới và đang chờ đợi thông tin chi tiết cụ thể từ phía Mỹ.

Ukraine đang liên lạc thường xuyên với phía Mỹ và mong muốn có thông tin rõ ràng về các bước tiếp theo của cuộc đàm phán.

"Chúng tôi đang chờ họ cung cấp thông tin cụ thể về các cuộc đàm phán tiếp theo. Ukraine sẵn sàng làm việc trên mọi hình thức hiệu quả. Điều quan trọng là kết quả đạt được và các cuộc đàm phán diễn ra”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Điện Kremlin về việc tổ chức đàm phán với Tổng thống Nga tại Moscow, nhưng sẵn sàng gặp mặt theo một hình thức phù hợp hơn. Ông Zelensky đã mời ông Putin tới Kiev.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố Moscow sẵn sàng bảo đảm an ninh và điều kiện làm việc cho ông Zelensky nếu ông tới Nga để tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt chiến sự.

Vị trí các vùng lãnh thổ ở Ukraine (Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Crimea) mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Ukraine từng tuyên bố sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky để bàn về 2 vấn đề then chốt trong tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn dắt: Các câu hỏi lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang do Nga kiểm soát.

Cho đến nay, tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian. Nga hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập từ năm 2022.

Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass, miền Đông của Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình. Nga hiện kiểm soát 90% Donbass.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ những yêu cầu này. Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky khẳng định lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi: toàn vẹn lãnh thổ của đất nước phải được tôn trọng và Ukraine đang chiến đấu vì chính lãnh thổ của mình.