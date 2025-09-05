Tổng thống Ukraine nêu “chìa khóa cho hòa bình” để chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 4/9 sau cuộc họp của "liên minh các nước sẵn sàng" (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi "rất chi tiết" sau cuộc hội đàm vào ngày 4/9 của "liên minh các nước sẵn sàng" tại Paris, và Kiev đã đề xuất một định dạng mới để Washington xem xét việc bảo vệ không phận của Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia cuộc điện đàm.

“Trước hết, chúng tôi đã thảo luận về cách thúc đẩy tình hình hướng tới hòa bình thực sự. Chúng tôi đã thảo luận về các lựa chọn khác nhau, và quan trọng nhất là gây áp lực, sử dụng các biện pháp mạnh mẽ, đặc biệt là kinh tế, để chấm dứt chiến tranh”, Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Theo ông Zelensky, “chìa khóa cho hòa bình” là gây sức ép với Nga, nhắm mục tiêu vào tài chính và nguồn lực được Moscow sử dụng cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc bảo vệ tối đa không phận Ukraine. Cho đến khi hòa bình được thiết lập, người dân Ukraine không phải chịu các cuộc tấn công liên tiếp, Tên lửa và máy bay không người lái không thể cướp đi sinh mạng. Ukraine đã đề xuất một phương án bảo vệ không phận của chúng tôi để Mỹ xem xét”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ukraine liên tục thúc đẩy việc Mỹ cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ các khu vực khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Tổng thống Trump đã từ chối hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine, nhưng khuyến khích các nước NATO mua vũ khí của Mỹ để phòng thủ cho Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia sẵn sàng gửi quân hoặc đóng góp theo những cách khác để đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến tranh.

Tổng thống Zelensky xác nhận Ba Lan, Italy và Đức nằm trong số "những nước bảo đảm an ninh" cho Kiev.

Ông Zelensky cho biết các quan chức của "liên minh các nước sẵn sàng" đã thảo luận về mức độ sẵn sàng của mỗi quốc gia trong việc đóng góp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

"Chúng tôi đã phối hợp lập trường và xem xét các yếu tố đảm bảo an ninh. Tôi cảm kích tất cả mọi người vì đã hiểu rằng bảo đảm an ninh chính là một quân đội Ukraine hùng mạnh", ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Trump đã hối thúc các nước châu Âu ngừng mua dầu của Nga như một cách để gây sức ép với Moscow.

“Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng châu Âu phải ngừng mua dầu của Nga, vì Nga đã nhận được 1,1 tỷ euro (1,28 tỷ USD) tiền bán nhiên liệu từ EU chỉ trong một năm”, quan chức Nhà Trắng nói.

Các cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột Ukraine dường như đang bị đình trệ.

Bất chấp nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa mang lại kết quả đột phá nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Nga gần đây dồn dập tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thực hiện các cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau vào Ukraine, trong đó có tên lửa và máy bay không người lái. Nga tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự như nhà máy sản xuất vũ khí và sân bay quân sự của Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi đẩy nhanh chuyển giao các hệ thống phòng không cho Ukraine.