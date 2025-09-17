Tổng thống Ukraine nêu cách duy nhất để chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Sky News được công bố hôm 16/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột với Nga là phải đưa ra các đảm bảo an ninh cụ thể cho Ukraine. Theo ông, điều này chỉ có thể xảy ra nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự hành động.

Ông Zelensky nói với Sky News rằng ông hy vọng Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer sẽ thảo luận chi tiết về việc đảm bảo tương lai của Ukraine với Tổng thống Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Mỹ tới Anh tuần này.

"Tôi rất hy vọng Thủ tướng (Starmer) sẽ có thể thảo luận cụ thể về các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine”, ông Zelensky nói thêm.

"Trước khi chúng ta kết thúc chiến tranh, tôi thực sự muốn tất cả các thỏa thuận được thực hiện. Tôi muốn có một văn bản được Mỹ và tất cả các đối tác châu Âu ủng hộ. Điều này rất quan trọng. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần có lập trường rõ ràng từ Tổng thống Trump”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện "những bước đi cá nhân mạnh mẽ" để ngăn Nga tiến tục chiến dịch quân sự, sau khi ông Trump thúc giục các đồng minh NATO ngừng mua dầu của Nga và áp thuế đối với Trung Quốc để gây áp lực lên Moscow.

"Tôi tin rằng Mỹ đủ mạnh để tự đưa ra quyết định. Tôi tin rằng ông Donald Trump có thể cung cấp cho chúng tôi các hệ thống phòng không với số lượng lớn và Mỹ đã có đủ”, Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông Zelensky tin rằng Mỹ có thể “áp đặt đủ các biện pháp trừng phạt” để gây sức ép với nền kinh tế Nga, đồng thời Tổng thống Trump cũng “đủ sức” để khiến Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự.

"Châu Âu đã đưa ra 18 gói trừng phạt chống lại Nga. Và điều duy nhất còn thiếu bây giờ là một gói trừng phạt mạnh mẽ từ Mỹ”, ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, nhưng không đồng ý cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga.

"Tôi sẵn sàng gặp ông Trump và ông Putin theo hình thức ba bên hoặc song phương. Tôi sẵn sàng gặp mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", ông Zelensky nói.

Người đứng đầu chính quyền Kiev nhấn mạnh ông chưa sẵn sàng đến Moscow để tham dự một cuộc gặp như vậy.

Ông Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán có thể được tổ chức ở một quốc gia khác và ông đã nhận được nhiều đề xuất từ ​​Mỹ và châu Âu.

Trước đó, trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng mời ông Zelensky tới Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng cho một cuộc gặp.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối lời đề nghị này. Kiev cho rằng, Moscow đang tìm cách trì hoãn một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo khi đề xuất tổ chức cuộc họp ở Moscow.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay có sự tham gia của các bên trung gian, nhưng điều kiện then chốt vẫn là ngừng bắn tạm thời.

Hòa đàm giữa Nga và Ukraine đang bị đình trệ do bất đồng chủ yếu ở 2 vấn đề gồm lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Sau khi Tổng thống Trump phát tín hiệu Washington sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Kiev, giới chức Ukraine và các nước đồng minh phương Tây đã tiến hành nhiều cuộc họp để thảo luận về các đảm bảo an ninh tiềm năng.

Tổng thống Zelensky cho biết văn kiện cơ bản về các đảm bảo an ninh cho Ukraine “gần như đã sẵn sàng”.

Ông Zelensky lưu ý, “hiện nay cần phải gây sức ép, buộc Nga chấm dứt các hành động giao tranh, hướng tới một hình thức cuộc gặp hiệu quả và một lệnh ngừng bắn đáng tin cậy”.

Ông nhấn mạnh, một kết quả như vậy chỉ có thể đạt được nếu Ukraine hợp tác với châu Âu, Mỹ và các bên khác.