Tổng thống Trump xem xét hành động quân sự với Iran

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một loạt phương án quân sự ở Iran sau các cuộc biểu tình chết người tại nước này.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo trong những ngày gần đây về các kế hoạch can thiệp khác nhau vào Iran.

Một số cuộc thảo luận cũng bao gồm các phương án không liên quan đến lực lượng quân sự trực tiếp của Mỹ.

Một quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc can thiệp quân sự vào Iran, nhưng ông đang nghiêm túc xem xét hành động khi số người chết ở Iran tiếp tục tăng lên.

“Iran đang hướng tới tự do, có lẽ hơn bao giờ hết. Mỹ sẵn sàng giúp đỡ”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 10/1.

Theo một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, ít nhất 490 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 10.000 người bị bắt giữ trong 15 ngày qua. Iran hiện đã bị mất kết nối mạng hơn 72 giờ sau khi chính quyền cắt đứt truy cập Internet và đường dây điện thoại trong bối cảnh hỗn loạn.

Biểu tình ở Iran (Ảnh: Getty).

Hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết hơn 100 thành viên lực lượng an ninh Iran đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.

Chính quyền Iran đẩy mạnh nỗ lực kiềm chế các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua, với hàng nghìn người xuống đường phản đối giá cả sinh hoạt leo thang và tình trạng lạm phát. Tuy nhiên, một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, khi nhiều hành vi bạo lực và đốt phá đã diễn ra.

Các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua được châm ngòi bởi cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây gây ra cho Iran.

Tổng thống Trump cảnh báo có thể can thiệp quân sự nếu chính quyền Iran có hành vi bạo lực với người biểu tình. Vào ngày 11/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ “đừng tính toán sai lầm”.

“Nếu Iran bị tấn công, cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát lẫn toàn bộ các trung tâm, căn cứ quân sự và tàu thuyền của Mỹ trong khu vực sẽ là những mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố.

Quân đội Iran cũng tuyên bố sẽ bảo vệ “lợi ích quốc gia". “Quân đội, dưới sự chỉ huy của Tổng Tư lệnh Tối cao, cùng với các lực lượng vũ trang khác, ngoài việc theo dõi các động thái của đối thủ trong khu vực, sẽ kiên quyết bảo vệ và gìn giữ lợi ích quốc gia, cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước và tài sản công”, tuyên bố nêu rõ.

Hiện vẫn chưa rõ Iran nghiêm túc đến mức nào trong khả năng phát động một cuộc tấn công phủ đầu, đặc biệt sau khi chứng kiến hệ thống phòng không của mình bị phá hủy trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái với Israel. Bất kỳ quyết định nào về việc bước vào một cuộc xung đột đều sẽ thuộc thẩm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Quân đội Mỹ cho biết tại Trung Đông họ đang “bố trí lực lượng bao trùm đầy đủ các năng lực tác chiến nhằm bảo vệ binh sĩ của mình, các đối tác, đồng minh và lợi ích của Mỹ”.