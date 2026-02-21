Động thái của Iran khi Tổng thống Trump ra “tối hậu thư”

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: IRNA).

“Chúng tôi đã có cuộc đàm phán rất tốt vài ngày trước”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC của Mỹ hôm 20/1, sau vòng đàm phán gián tiếp thứ hai do Oman làm trung gian giữa Tehran và Washington tại Geneva.

Ông cho biết các cuộc thảo luận xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông nói thêm rằng hai bên “đã nhất trí về một bộ nguyên tắc hoặc nguyên tắc chỉ đạo cho cuộc đàm phán và hình thức của một thỏa thuận”.

Ngoại trưởng Iran xác nhận bước tiếp theo là trình dự thảo thỏa thuận hạt nhân cho “đối tác” Mỹ.

“Tôi tin rằng trong 2-3 ngày tới, dự thảo sẽ sẵn sàng”, ông nói, lưu ý rằng có thể cần một cuộc gặp khác để xem xét kỹ văn bản sau khi hai bên trao đổi.

“Tổng thống Trump và nhóm của ông ấy quan tâm đến một thỏa thuận nhanh chóng”, ông Araghchi nói, nhấn mạnh rằng không có “tối hậu thư” nào buộc Iran phải chấp nhận việc không làm giàu uranium.

Ông Araghchi nhắc lại rằng chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình và vũ lực không thể ngăn chặn điều đó.

“Chúng tôi sẵn sàng cho ngoại giao và đàm phán, nhưng cũng sẵn sàng cho chiến tranh”, nhà ngoại giao Iran tuyên bố.

Động thái trên của Iran được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/2 đã đặt ra “tối hậu thư” 10 ngày để Iran đạt được thỏa thuận với Washington. Ông Trump cảnh báo việc không tuân thủ hạn chót này có thể dẫn đến các biện pháp cứng rắn từ Mỹ.

Mỹ đã điều 2 nhóm tác chiến tàu ​​sân bay và đưa thêm máy bay ném bom đến Trung Đông trong những tuần gần đây. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật đột xuất và cảnh báo quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu tiên và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran, đã nhiều lần yêu cầu Tehran xóa bỏ chương trình hạt nhân và hạn chế khả năng tên lửa đạn đạo. Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6/2025.

Trong cuộc họp báo ngày 20/2, khi được hỏi liệu ông có "đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quân sự hạn chế, nếu Iran không đạt thỏa thuận hay không", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng: "Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là tôi đang cân nhắc khả năng đó".

Khi được hỏi ông muốn gửi thông điệp gì đến Iran, ông Trump trả lời ngắn gọn: "Họ nên đàm phán một thỏa thuận công bằng”.

Iran đã vạch ra các “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Mỹ, khẳng định các cuộc thương lượng sẽ chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân và Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium.

Báo Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ và nước ngoài, cho biết Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc khả năng nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Iran. Các lựa chọn khác được cho là tập trung vào các địa điểm hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 19/2, Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc cảnh báo Tehran sẽ coi các căn cứ, cơ sở và tài sản của “lực lượng thù địch” trong khu vực là mục tiêu hợp pháp nếu phải đối mặt với hành động gây hấn quân sự.

Phái đoàn Iran cho biết những tuyên bố của Tổng thống Trump đối với Iran “báo hiệu nguy cơ thực sự về hành động gây hấn quân sự”, đồng thời khẳng định Iran không muốn chiến tranh.

Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo Mỹ rằng ngay cả lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới cũng có thể phải chịu đòn giáng chí mạng.