Nhiều nước đồng loạt kêu gọi công dân rời khỏi Iran

Tên lửa được trưng bày ở Tehran, Iran (Ảnh: Reuters).

“Do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, công dân Cộng hòa Serbia được khuyến cáo không đến Iran trong thời gian tới. Tất cả công dân đang ở Iran được khuyến cáo rời đi càng sớm càng tốt”, Bộ Ngoại giao Serbia cho biết trong một tuyên bố hôm 21/2.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cũng "kêu gọi mạnh mẽ các công dân Thụy Điển đang ở Iran rời khỏi nước này".

“Tình hình ở Iran và khu vực vô cùng bất ổn. Do đó, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến cáo từ Bộ Ngoại giao về việc không nên đến Iran, và lời kêu gọi khẩn thiết đối với công dân Thụy Điển đang ở nước này hãy rời đi”, bà Stenergard viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Bà Stenergard nhấn mạnh công dân Thụy Điển vẫn có thể rời Iran bằng đường hàng không và qua các cửa khẩu. Bà nhấn mạnh rằng công dân Thụy Điển nên rời đi khi còn cơ hội.

“Những người chọn ở lại Iran phải tự chịu trách nhiệm cá nhân rất lớn. Bộ Ngoại giao sẽ không thể hỗ trợ việc sơ tán khỏi Iran”, bà Stenergard nói thêm.

Các nước khác cũng đã đưa ra những cảnh báo tương tự. Australia nhắc lại lời kêu gọi công dân nước này không nên đến Iran và hối thúc những người đang ở Iran rời đi nếu an toàn.

Mặc dù các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động, chính quyền Australia cảnh báo tình hình có thể thay đổi nhanh chóng do khả năng đóng cửa và hạn chế không phận. Những người còn ở Iran được khuyến cáo nên chuẩn bị trú ẩn tại chỗ trong thời gian dài, đảm bảo có đủ lương thực, nước uống và thuốc men.

Ba Lan cũng đã có lập trường mạnh mẽ. Ngày 19/2, Thủ tướng Donald Tusk kêu gọi công dân Ba Lan rời khỏi Iran ngay lập tức, cảnh báo rằng việc sơ tán có thể trở nên bất khả thi trong vòng vài giờ nếu tình hình xấu đi hơn nữa.

“Hãy rời khỏi Iran ngay lập tức và đừng đến nước này trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh.

Đại sứ quán Đức cảnh báo công dân không đến Iran và công dân Đức ở Iran nên rời khỏi nước này.

"Tình hình an ninh ở Iran và toàn khu vực vô cùng bất ổn và rất căng thẳng. Không thể loại trừ khả năng leo thang hơn nữa và các cuộc đụng độ quân sự. Các biện pháp hạn chế hàng không tiếp tục được đưa ra, bao gồm hủy chuyến bay và đóng cửa không phận, có thể xảy ra bất cứ lúc nào", tuyên bố của Đại sứ quán Đức nêu rõ.

Tuyên bố cũng cảnh báo Đại sứ quán Đức tại Tehran hiện "chỉ có thể cung cấp hỗ trợ lãnh sự hạn chế tại chỗ”.

Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần Iran và được cho là xem xét khả năng hành động quân sự.

Các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một số báo cáo về các lựa chọn quân sự nếu ông quyết định tấn công Iran, tất cả đều được thiết kế nhằm gây thiệt hại tối đa cho chính quyền Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực.

Các lựa chọn bao gồm một chiến dịch nhằm vào hàng chục lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, cũng như một cuộc không kích giới hạn vào các mục tiêu bao gồm cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cả 2 phương án đều sẽ liên quan đến một chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần.