Tổng thống Trump vạch "lằn ranh đỏ tuyệt đối" với Iran

Trong bài phát biểu tại bang Florida ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến của Mỹ với Iran là cần thiết để ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump thừa nhận ông đã dự đoán từ trước rằng hậu quả kinh tế của cuộc chiến sẽ nghiêm trọng, nhưng ông phải làm “điều đúng đắn”.

“Tôi nghĩ các con số sẽ tồi tệ hơn nhiều. Tôi nghĩ thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh hơn nhiều. Tôi nghĩ giá dầu sẽ tăng mạnh hơn nhiều”, ông Trump cho biết.

“Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cho dù điều đó có xảy ra hay không, tôi cũng phải làm điều đúng đắn. Chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Mỹ gửi thông điệp đến Iran.

Theo Tổng thống Trump, khi cuộc chiến với Iran kết thúc, giá xăng dầu sẽ “giảm mạnh”.

“Hiện tại, giá xăng đang cao. Giá các mặt hàng khác đã giảm mạnh, nhưng giá xăng vẫn cao. Nhưng khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta sẽ có một thế giới không có vũ khí hạt nhân với Iran”, ông Trump nhấn mạnh.

“Nếu cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thế giới sẽ gặp nguy hiểm lớn. Vì vậy, điều đó sẽ không xảy ra. Ngay khi chiến tranh kết thúc, giá xăng sẽ giảm”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ cho biết “khi chiến tranh kết thúc, giá xăng sẽ giảm mạnh vì hiện tại có quá nhiều xăng dầu, đã được chất lên các tàu chở dầu, nhưng những tàu này không thể thoát khỏi eo biển Hormuz”.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran 2 tuần trước, trong khi Tehran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz chiến lược kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột cách đây 2 tháng.

Ông Trump cũng tuyên bố năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm đáng kể.

“Họ đang bị tàn phá. Họ không còn hải quân. Họ không còn không quân, họ không còn thiết bị phòng không. Họ không còn radar. Họ không còn ban lãnh đạo. Tất cả lãnh đạo của họ đều đã ra đi”, ông Trump cho biết.

Giới phân tích nhận định vũ khí hạt nhân cho đến nay vẫn là “lằn ranh đỏ tuyệt đối” của Tổng thống Trump với Iran.

Tổng thống Trump chưa công khai hoặc giải thích đầy đủ danh sách các yêu cầu của ông đối với Iran, nhưng ông đã nhiều lần tuyên bố Iran phải từ bỏ mọi hy vọng đạt được bất kỳ hình thức sở hữu vũ khí hạt nhân nào.

Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc, các nguồn tin từ Iran đầu tuần này đã tiết lộ đề xuất mới của Tehran, trong đó Iran đề nghị tạm gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này cho đến khi xung đột kết thúc và các tranh chấp về vận tải hàng hải từ Vùng Vịnh được giải quyết.

Tổng thống Trump hoàn toàn phản đối đề xuất này, nói rằng thay vào đó Iran phải cam kết không bao giờ đi theo con đường phát triển vũ khí hạt nhân. Đây là lằn ranh đỏ tuyệt đối của nhà lãnh đạo Mỹ, điều mà ông tin là nền tảng cốt lõi trong lập trường của mình.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán với Washington.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%. Nếu tiếp tục làm giàu, lượng này đủ để sản xuất vật liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân, theo tiêu chuẩn đánh giá của IAEA.

Tổng thống Trump yêu cầu Iran phải dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu của nước này, nhưng Tehran đã bác bỏ.

Các quan chức Iran tuyên bố nước này không tìm cách chế tạo bom hạt nhân, nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của Iran và vì mục đích dân sự.