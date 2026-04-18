Tổng thống Trump quyết đưa uranium làm giàu về Mỹ, Iran đáp trả gay gắt

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 17/4, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ thu giữ kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran bằng cách này hoặc cách khác.

Khi được hỏi về hạn chót để kiểm soát uranium làm giàu của Iran, Tổng thống Trump từ chối đưa ra thời hạn cụ thể.

“Rõ ràng là tôi sẽ không cho các bạn biết thời gian cụ thể. Nếu chúng ta ký kết thỏa thuận, tôi có thể cho các bạn biết thời gian cụ thể, nhưng đó là sau khi chúng ta ký kết thỏa thuận”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran sẽ cùng nhau hợp tác để thu hồi uranium làm giàu ở mức độ cao. Ông khẳng định số uranium này chắc chắn sẽ được đưa về Mỹ.

“Chúng ta sẽ cùng làm việc đó với Iran và chúng ta sẽ cùng nhau thu hồi chúng, và chúng ta sẽ mang chúng trở về, 100% chúng sẽ trở về Mỹ”, ông Trump nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, nếu Iran không hợp tác với Mỹ để thu hồi uranium làm giàu, Washington sẽ thực hiện một biện pháp khác mà ông cho là “không thân thiện” với Tehran.

“Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ hoàn thành việc đó”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp nhận toàn bộ “bụi hạt nhân” của Iran và sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào.

“Mỹ sẽ tiếp nhận toàn bộ “bụi hạt nhân”, do các máy bay ném bom B-2 vĩ đại của chúng ta tạo ra. Sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Trump nêu rõ, đề cập đến cuộc tấn công bằng máy bay ném bom của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

“Bụi hạt nhân” được cho là thuật ngữ ám chỉ kho dự trữ uranium được làm giàu của Iran mà Mỹ cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố mới của Tổng thống Trump dường như đáp trả thông tin do Axios đăng tải, trong đó nói rằng Mỹ đang xem xét việc giải phóng 20 tỷ USD tiền bị đóng băng của Iran để đổi lấy kho dự trữ uranium làm giàu của nước này.

Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia Iran, cho biết Tehran sẽ không chấp nhận việc chuyển giao uranium làm giàu ra khỏi nước này, bất chấp tuyên bố ngược lại của Tổng thống Mỹ.

Ông Rezaei nói rằng Tehran “kiên quyết bác bỏ” bất kỳ điều gì liên quan đến việc xóa sổ hoàn toàn quá trình làm giàu uranium hoặc ngừng chương trình hạt nhân hòa bình vì Iran coi đây là lằn ranh đỏ chiến lược.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump.

“Uranium đã được làm giàu là điều thiêng liêng đối với chúng tôi, giống như lãnh thổ của Iran, và sẽ không được chuyển đi bất cứ đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Baghaei nói với hãng thông tấn Tasnim.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán với Washington.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%. Nếu tiếp tục làm giàu, lượng này đủ để sản xuất vật liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân, theo tiêu chuẩn đánh giá của IAEA.

Các quan chức Iran tuyên bố nước này không tìm cách chế tạo bom hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của Iran và vì mục đích dân sự.