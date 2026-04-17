Phản ứng của Nga khi Mỹ bác đề xuất về tiếp quản uranium làm giàu từ Iran

Các máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium tại nhà máy nhiên liệu hạt nhân của Iran ở Natanz vào năm 2019 (Ảnh: NYT).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/4 cho biết đề xuất của Nga về việc tiếp quản số uranium làm giàu của Iran hiện không được Mỹ quan tâm.

"Hiện tại, Mỹ không có nhu cầu xem xét đề xuất này”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin một lần nữa khẳng định, Nga vẫn sẵn sàng tiếp quản số uranium đã làm giàu của Iran.

Trước đó, ông Peskov nói rằng Nga vẫn để ngỏ đề xuất về việc lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran.

Ông Peskov cho biết đề nghị của Nga đã được đưa ra từ khá lâu và vào thời điểm đó Tehran đã đồng ý với ý tưởng này. Ông gọi đề xuất là một giải pháp rất tốt, nhưng phía Mỹ đã bác bỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẵn sàng quay trở lại với sáng kiến này”.

Khi được hỏi liệu Nga có cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát đầy đủ hay không, ông Peskov trả lời: “Chúng tôi hoàn toàn hợp tác”.

Ông nhấn mạnh Iran là “một trong những quốc gia bị kiểm tra gắt gao nhất” bởi IAEA, đơn vị mà theo ông “chưa bao giờ xác nhận bất kỳ nỗ lực nào của Iran trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Tehran có “quyền bất khả xâm phạm” trong việc làm giàu uranium cho các mục đích hòa bình.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%. Nếu tiếp tục làm giàu, lượng này đủ để sản xuất vật liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân, theo tiêu chuẩn đánh giá của IAEA.

Iran trước đây đã ám chỉ rằng nước này có thể gửi một phần uranium đã làm giàu sang một nước thứ ba như Nga. Tehran được cho là đã đưa ra ý tưởng này trong các cuộc đàm phán trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu của nước này, nhưng Tehran đã bác bỏ.

Các quan chức Iran tuyên bố nước này không tìm cách chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của Iran và vì mục đích dân sự.

Mỹ được cho là đã đề xuất hoãn việc làm giàu uranium của Iran trong 20 năm và loại bỏ kho dự trữ hiện có của Tehran.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump nói rằng lệnh cấm 20 năm vẫn là chưa đủ, trong khi các nhà đàm phán Iran được cho là đã phản hồi bằng một đề xuất hoãn trong 5 năm và bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc tịch thu uranium đã làm giàu của Iran.

Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh lằn ranh đỏ của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 16/4 tuyên bố Tehran đã đồng ý với yêu cầu này và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao.

“Họ đã đồng ý chuyển giao cho chúng tôi bụi hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất do cuộc tấn công mà chúng ta đã thực hiện bằng máy bay ném bom B-2”, ông Trump nói, đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

“Bụi hạt nhân” là thuật ngữ ám chỉ kho dự trữ uranium được làm giàu của Iran mà Mỹ cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran chưa xác nhận thông tin do Tổng thống Mỹ đưa ra.