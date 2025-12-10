Tổng thống Trump tuyên bố đạt điểm tuyệt đổi bài kiểm tra nhận thức

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Tôi đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 bài kiểm tra nhận thức trước sự chứng kiến của rất nhiều bác sĩ và chuyên gia, phần lớn trong số họ tôi không quen biết”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội ngày 9/12.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Tôi được biết rằng rất ít người có thể đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra này, và trên thực tế, hầu hết đều làm rất tệ, đó là lý do tại sao nhiều tổng thống khác đã quyết định không làm bài kiểm tra”.

Tổng thống 79 tuổi cho biết, ông chia sẻ kết quả sau những gì ông mô tả là các báo cáo không chính xác trên New York Times nói lịch làm việc công khai của ông hạn chế hơn so với nhiệm kỳ đầu, và có những lúc ông nhắm mắt trong thời gian dài khi tham gia các cuộc họp.

“Tôi thực sự tin rằng đó là hành vi kích động nổi loạn, thậm chí có thể là phản quốc, khi New York Times và những người khác liên tục thực hiện các báo cáo giả nhằm phỉ báng và hạ thấp”, ông Trump viết.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump làm bài kiểm tra nhận thức và cũng tuyên bố đạt điểm tuyệt đối. Bài kiểm tra này, được dùng để sàng lọc suy giảm nhận thức, yêu cầu người tham gia vẽ đồng hồ, vẽ lại một khối lập phương và lặp lại một chuỗi từ.

“Nó kiểu như thế này: Người, phụ nữ, đàn ông, máy quay, TV. Họ yêu cầu tôi nhắc lại. Tôi nhắc lại được. Ai nhắc lại đúng thứ tự, sẽ được thêm điểm’”, ông Trump nói với Fox News vào thời điểm đó.