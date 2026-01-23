Tổng thống Trump sở hữu siêu xe “Quái thú” mới

Siêu xe Quái thú của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thụy Sĩ (Ảnh: EPA).

Tuần này tại Davos, Thụy Sĩ, Mật vụ Mỹ đã bắt đầu đưa đón Tổng thống Donald Trump bằng những xe thể thao đa dụng (SUV) Cadillac mới được bàn giao.

Những xe này dường như là các mẫu Cadillac Escalade đã được cải tiến, dù Mật vụ không xác nhận cụ thể.

“Chúng tôi rất hào hứng khi tiếp tục xây dựng mối quan hệ lâu dài với General Motors (GM) thông qua việc đưa những xe này vào đội xe bảo vệ của mình”, Giám đốc Mật vụ Sean Curran cho biết.

Tháng 3, sau cuộc gặp giữa ông Trump và Giám đốc điều hành GM Mary Barra, ông Curran đã tới một cơ sở của GM tại Warren, bang Michigan, để thảo luận về thế hệ SUV bọc thép tiếp theo. Trong cuộc trao đổi với bà Barra, ông Trump đã nêu ý tưởng mua các mẫu SUV Cadillac.

GM và Mật vụ Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo truyền thống, khi không sử dụng xe limousine tổng thống, Tổng thống Mỹ thường di chuyển bằng một chiếc Chevrolet Suburban bọc thép.

Tháng 9/2024, Bộ An ninh Nội địa và Mật vụ Mỹ đã trao cho GM một hợp đồng trị giá 14,8 triệu USD để phát triển thế hệ limousine tổng thống tiếp theo, biệt danh “The Beast” (Quái thú), với tổng giá trị có thể lên tới 40,8 triệu USD đến năm 2029. Tháng 8, hợp đồng này được điều chỉnh để kích hoạt một tùy chọn cấp vốn bổ sung trị giá 13,5 triệu USD.

Tháng 3, Mật vụ Mỹ đã đăng tải một bức ảnh trong chuyến thăm, trong đó có một chiếc Cadillac Escalade SUV gắn cờ tổng thống. Xe này trông rất giống với phương tiện mà ông Trump đã sử dụng trong tuần này.

Trong khi đó, Không quân Mỹ cho biết ngày 22/1 rằng ông Trump đang trên lộ trình nhận một chuyên cơ mới vào mùa hè này.

Tháng 5, ông Trump đã chấp nhận một chiếc Boeing 747 hạng sang do chính phủ Qatar tặng để tạm thời sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một mới, cho đến khi 2 máy bay do Boeing sản xuất được bàn giao sau nhiều lần chậm trễ. Tháng trước, Không quân Mỹ cho biết việc bàn giao chiếc đầu tiên trong 2 máy bay Không lực Một mới từ Boeing đã bị lùi thêm một năm, sang giữa năm 2028.

Máy bay từng do Qatar tặng đã 13 năm tuổi và có nội thất sang trọng. Máy bay này đang được cải tạo lại với chi phí lên tới hàng trăm triệu USD.

Không quân Mỹ cho biết họ dự kiến “thời điểm bàn giao không muộn hơn mùa hè năm 2026”, đồng thời nói thêm họ đang “phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ liên quan để bảo đảm các biện pháp an ninh phù hợp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ”.